https://ria.ru/20250120/germanija-1994534106.html
Германия в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию
Германия в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию - РИА Новости, 20.01.2025
Германия в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию
Германия в ноябре впервые с августа 2024 года смогла вновь обеспечить треть европейских поставок пива в Россию: первые два месяца осени ее доля в совокупном... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T03:14:00+03:00
2025-01-20T03:14:00+03:00
2025-01-20T03:14:00+03:00
экономика
германия
россия
чехия
евросоюз
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921569309_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_56d18a56ec4f569bdcf3fbc6e2c0afe8.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Германия в ноябре впервые с августа 2024 года смогла вновь обеспечить треть европейских поставок пива в Россию: первые два месяца осени ее доля в совокупном экспорте этого напитка из ЕС держалась на отметке в 29%, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. В ноябре европейские поставки пива в Россию незначительно сократились, опустившись на 5% - до 19,9 миллиона евро. Лидерство за собой традиционно сохранила Германия, обеспечившая 34% всех отгрузок. На втором месте расположилась Чехия (16%), третье место досталось Латвии (15%), по 11% объема в денежном выражении были у Польши и Бельгии, а следом за ними - на пятом месте - оказалась Литва (10%). Заметнее всего по сравнению с октябрем поставки сократила Австрия - вдвое, до 141 тысячи евро, но нашлись и страны, нарастившие экспорт. Среди них наиболее уверенную положительную динамику ведомство зафиксировало у Франции (рост втрое - до 47 тысяч евро) и Нидерландов (почти вдвое - до 189 тысяч евро).
https://ria.ru/20250120/platina-1994533016.html
https://ria.ru/20250105/kitaj-1992551043.html
германия
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921569309_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7e0a652e1615c3ff4c9e4595c4adb302.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия, чехия, евросоюз, евростат
Экономика, Германия, Россия, Чехия, Евросоюз, Евростат
Германия в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию
Евростат: Германия в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию