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Германия в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию - РИА Новости, 20.01.2025
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03:14 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/germanija-1994534106.html
Германия в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию
Германия в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию - РИА Новости, 20.01.2025
Германия в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию
Германия в ноябре впервые с августа 2024 года смогла вновь обеспечить треть европейских поставок пива в Россию: первые два месяца осени ее доля в совокупном... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T03:14:00+03:00
2025-01-20T03:14:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Германия в ноябре впервые с августа 2024 года смогла вновь обеспечить треть европейских поставок пива в Россию: первые два месяца осени ее доля в совокупном экспорте этого напитка из ЕС держалась на отметке в 29%, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. В ноябре европейские поставки пива в Россию незначительно сократились, опустившись на 5% - до 19,9 миллиона евро. Лидерство за собой традиционно сохранила Германия, обеспечившая 34% всех отгрузок. На втором месте расположилась Чехия (16%), третье место досталось Латвии (15%), по 11% объема в денежном выражении были у Польши и Бельгии, а следом за ними - на пятом месте - оказалась Литва (10%). Заметнее всего по сравнению с октябрем поставки сократила Австрия - вдвое, до 141 тысячи евро, но нашлись и страны, нарастившие экспорт. Среди них наиболее уверенную положительную динамику ведомство зафиксировало у Франции (рост втрое - до 47 тысяч евро) и Нидерландов (почти вдвое - до 189 тысяч евро).
https://ria.ru/20250120/platina-1994533016.html
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экономика, германия, россия, чехия, евросоюз, евростат
Экономика, Германия, Россия, Чехия, Евросоюз, Евростат
Германия в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию

Евростат: Германия в ноябре обеспечила треть поставок европейского пива в Россию

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Германия в ноябре впервые с августа 2024 года смогла вновь обеспечить треть европейских поставок пива в Россию: первые два месяца осени ее доля в совокупном экспорте этого напитка из ЕС держалась на отметке в 29%, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
В ноябре европейские поставки пива в Россию незначительно сократились, опустившись на 5% - до 19,9 миллиона евро. Лидерство за собой традиционно сохранила Германия, обеспечившая 34% всех отгрузок.
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ЕС увеличил импорт платины из России
02:55
На втором месте расположилась Чехия (16%), третье место досталось Латвии (15%), по 11% объема в денежном выражении были у Польши и Бельгии, а следом за ними - на пятом месте - оказалась Литва (10%).
Заметнее всего по сравнению с октябрем поставки сократила Австрия - вдвое, до 141 тысячи евро, но нашлись и страны, нарастившие экспорт. Среди них наиболее уверенную положительную динамику ведомство зафиксировало у Франции (рост втрое - до 47 тысяч евро) и Нидерландов (почти вдвое - до 189 тысяч евро).
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