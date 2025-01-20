Рейтинг@Mail.ru
Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 20.01.2025 (обновлено: 16:41 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html
Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией
Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 20.01.2025
Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией
Между Россией и ФРГ уже нет мира, заявил генерал бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:44:00+03:00
2025-01-20T16:41:00+03:00
в мире
россия
германия
европа
нато
бундесвер германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Между Россией и ФРГ уже нет мира, заявил генерал бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24."Формально, юридически мы не находимся в состоянии войны, но, на мой взгляд, уже давно нет мира", — считает он.По словам офицера, из-за геостратегического положения Германии в центре Европы ей придется играть ключевую роль в гипотетическом военном конфликте с Россией.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В российском МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994626270.html
https://ria.ru/20250120/svo-1994630748.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5984dab02ace37b6a03a0235e8624d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, европа, нато, бундесвер германии
В мире, Россия, Германия, Европа, НАТО, Бундесвер Германии
Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией

Немецкий генерал Бодеманн: между ФРГ и Россией уже нет мира

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры бундесвера
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Между Россией и ФРГ уже нет мира, заявил генерал бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24.
"Формально, юридически мы не находимся в состоянии войны, но, на мой взгляд, уже давно нет мира", — считает он.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
На Украине признали невыносимую правду о завершении СВО
14:53
По словам офицера, из-за геостратегического положения Германии в центре Европы ей придется играть ключевую роль в гипотетическом военном конфликте с Россией.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В российском МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Окружили город": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
15:13
 
В миреРоссияГерманияЕвропаНАТОБундесвер Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала