https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html
Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией
Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 20.01.2025
Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией
Между Россией и ФРГ уже нет мира, заявил генерал бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:44:00+03:00
2025-01-20T14:44:00+03:00
2025-01-20T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Между Россией и ФРГ уже нет мира, заявил генерал бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24."Формально, юридически мы не находимся в состоянии войны, но, на мой взгляд, уже давно нет мира", — считает он.По словам офицера, из-за геостратегического положения Германии в центре Европы ей придется играть ключевую роль в гипотетическом военном конфликте с Россией.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В российском МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994626270.html
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в мире, россия, германия, европа, нато, бундесвер германии
В мире, Россия, Германия, Европа, НАТО, Бундесвер Германии
Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией
Немецкий генерал Бодеманн: между ФРГ и Россией уже нет мира