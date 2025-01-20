https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html

Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией

Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 20.01.2025

Немецкий генерал сделал тревожное заявление о войне с Россией

Между Россией и ФРГ уже нет мира, заявил генерал бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:44:00+03:00

2025-01-20T14:44:00+03:00

2025-01-20T16:41:00+03:00

в мире

россия

германия

европа

нато

бундесвер германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Между Россией и ФРГ уже нет мира, заявил генерал бундесвера Андре Бодеманн в интервью BR24."Формально, юридически мы не находимся в состоянии войны, но, на мой взгляд, уже давно нет мира", — считает он.По словам офицера, из-за геостратегического положения Германии в центре Европы ей придется играть ключевую роль в гипотетическом военном конфликте с Россией.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и России. В Кремле же отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В российском МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994626270.html

https://ria.ru/20250120/svo-1994630748.html

россия

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, европа, нато, бундесвер германии