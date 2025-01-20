В Молдавии обвинили власти в обострении конфликта с "Газпромом"
Депутат Боля: власти Молдавии превратили конфликт с "Газпромом" в фарс
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкДепутат Партии социалистов Василий Боля на заседании парламента Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Депутат Партии социалистов Василий Боля на заседании парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Власти Молдавии обострили конфликтную ситуацию с "Газпромом" по поводу исторической задолженности, превратив ее в фарс, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовгаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.
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"Власти утверждают, что такой суммы не существует. Эта ситуация превращается в позорный фарс, который еще больше осложняется на фоне политических и экономических разногласий. Нынешнее правительство усилило конфронтационную риторику в отношении ПАО "Газпром" и Российской Федерации, подчеркивая непринятие исторических обязательств, хотя проблема задолженности существует уже более десяти лет", - написал Боля в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Счетная палата Молдавии на протяжении 10-15 лет фиксировала задолженности в своих официальных отчетах, также как это делало и компания "Moлдовагаз", где государству принадлежит 30% акций.
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"Если долг фиксировался в соответствии с международными стандартами аудита в официальных документах в течение 15 лет, то как можно отрицать его наличие сейчас? Ситуация требует прояснения без политических интерпретаций, на основе поддающихся проверке фактов и документов. Разрешение этого конфликта важно не только для развития отношений Молдавии с международными партнерами, но и для экономической стабильности страны", - подчеркнул Боля.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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