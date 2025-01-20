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МИД Ирана прокомментировал прекращение огня в секторе Газа - РИА Новости, 20.01.2025
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17:24 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/gaza-1994662767.html
МИД Ирана прокомментировал прекращение огня в секторе Газа
МИД Ирана прокомментировал прекращение огня в секторе Газа - РИА Новости, 20.01.2025
МИД Ирана прокомментировал прекращение огня в секторе Газа
Прекращение огня в секторе Газа означает, что план по уничтожению Палестины был остановлен, заявил в ответ на вопрос о роли Ирана в заключении сделки... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:24:00+03:00
2025-01-20T17:24:00+03:00
в мире
израиль
палестина
иран
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа означает, что план по уничтожению Палестины был остановлен, заявил в ответ на вопрос о роли Ирана в заключении сделки официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. "Прекращение огня означает, что план по уничтожению Палестины был остановлен. Мы работали над тем, чтобы привлекать внимание для прекращения военных преступлений. Мы прикладывали все усилия что на международном, что на региональном, что на двустороннем уровнях", - передает слова Багаи агентство Tasnim. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250118/izrail-1994404513.html
https://ria.ru/20250119/khamas-1994506588.html
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в мире, израиль, палестина, иран, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Палестина, Иран, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МИД Ирана прокомментировал прекращение огня в секторе Газа

МИД: прекращение огня в Газе означает прекращение плана по уничтожению Палестины

© РИА Новости / Назар Альян | Перейти в медиабанкРазрушенный в результате авиаударов израильских ВВС дом одного из военачальников движения "ХАМАС"
Разрушенный в результате авиаударов израильских ВВС дом одного из военачальников движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Назар Альян
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Разрушенный в результате авиаударов израильских ВВС дом одного из военачальников движения "ХАМАС". Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Прекращение огня в секторе Газа означает, что план по уничтожению Палестины был остановлен, заявил в ответ на вопрос о роли Ирана в заключении сделки официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения
18 января, 20:16
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"Прекращение огня означает, что план по уничтожению Палестины был остановлен. Мы работали над тем, чтобы привлекать внимание для прекращения военных преступлений. Мы прикладывали все усилия что на международном, что на региональном, что на двустороннем уровнях", - передает слова Багаи агентство Tasnim.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
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Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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