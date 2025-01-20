https://ria.ru/20250120/gaza-1994587072.html

Россия ждет возвращения Труфанова из Газы, заявил посол в Тель-Авиве

Россия ждет возвращения Труфанова из Газы, заявил посол в Тель-Авиве - РИА Новости, 20.01.2025

Россия ждет возвращения Труфанова из Газы, заявил посол в Тель-Авиве

Россия приветствует освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, надеется на скорое возвращение и россиянина Александра Труфанова, заявил РИА... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:12:00+03:00

2025-01-20T12:12:00+03:00

2025-01-20T12:23:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия приветствует освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, надеется на скорое возвращение и россиянина Александра Труфанова, заявил РИА Новости посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов."Приветствуем освобождение удерживавшихся 15 месяцев на территории сектора Газа трёх израильтянок – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер – в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС. Надеемся, что в ближайшее время домой сможет благополучно вернуться и наш соотечественник Александр Труфанов... Искренне рады за вернувшихся домой девушек, а также их семьи и близких. Желаем им скорейшего восстановления здоровья и возвращения к полноценной жизни", - заявил посол.Викторов также отметил, что Россия надеется "на учёт и других наших обращений гуманитарного характера, ранее переданных палестинской стороне".Он напомнил, что с начала кризиса Россия выступала за скорейшее освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников, а также во взаимодействии с заинтересованными сторонами в регионе прилагала целенаправленные усилия для решения этой острой гуманитарной задачи.Ранее израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250120/hamas-1994540095.html

https://ria.ru/20250119/khamas-1994507857.html

https://ria.ru/20250120/izrail-1994532513.html

https://ria.ru/20250119/khamas-1994482151.html

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в мире, россия, хамас, тель-авив, израиль, анатолий викторов, международный комитет красного креста (мккк)