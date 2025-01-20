Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет возвращения Труфанова из Газы, заявил посол в Тель-Авиве - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 20.01.2025 (обновлено: 12:23 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/gaza-1994587072.html
Россия ждет возвращения Труфанова из Газы, заявил посол в Тель-Авиве
Россия ждет возвращения Труфанова из Газы, заявил посол в Тель-Авиве - РИА Новости, 20.01.2025
Россия ждет возвращения Труфанова из Газы, заявил посол в Тель-Авиве
Россия приветствует освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, надеется на скорое возвращение и россиянина Александра Труфанова, заявил РИА... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:12:00+03:00
2025-01-20T12:23:00+03:00
в мире
россия
хамас
тель-авив
израиль
анатолий викторов
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983524061_0:49:421:286_1920x0_80_0_0_f8968d9254c9e533b06734e0e685f9dd.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия приветствует освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, надеется на скорое возвращение и россиянина Александра Труфанова, заявил РИА Новости посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов."Приветствуем освобождение удерживавшихся 15 месяцев на территории сектора Газа трёх израильтянок – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер – в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС. Надеемся, что в ближайшее время домой сможет благополучно вернуться и наш соотечественник Александр Труфанов... Искренне рады за вернувшихся домой девушек, а также их семьи и близких. Желаем им скорейшего восстановления здоровья и возвращения к полноценной жизни", - заявил посол.Викторов также отметил, что Россия надеется "на учёт и других наших обращений гуманитарного характера, ранее переданных палестинской стороне".Он напомнил, что с начала кризиса Россия выступала за скорейшее освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников, а также во взаимодействии с заинтересованными сторонами в регионе прилагала целенаправленные усилия для решения этой острой гуманитарной задачи.Ранее израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250120/hamas-1994540095.html
https://ria.ru/20250119/khamas-1994507857.html
https://ria.ru/20250120/izrail-1994532513.html
https://ria.ru/20250119/khamas-1994482151.html
россия
тель-авив
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983524061_0:0:381:286_1920x0_80_0_0_0414bdbeac24710088425d662966783d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, хамас, тель-авив, израиль, анатолий викторов, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, ХАМАС, Тель-Авив, Израиль, Анатолий Викторов, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Россия ждет возвращения Труфанова из Газы, заявил посол в Тель-Авиве

Посол в Тель-Авиве заявил, что Россия надеется на скорое возвращение Труфанова

"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия приветствует освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, надеется на скорое возвращение и россиянина Александра Труфанова, заявил РИА Новости посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
"Приветствуем освобождение удерживавшихся 15 месяцев на территории сектора Газа трёх израильтянок – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер – в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС. Надеемся, что в ближайшее время домой сможет благополучно вернуться и наш соотечественник Александр Труфанов... Искренне рады за вернувшихся домой девушек, а также их семьи и близких. Желаем им скорейшего восстановления здоровья и возвращения к полноценной жизни", - заявил посол.
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
ХАМАС намерено соблюдать договоренности о прекращении огня в Газе
06:17
Викторов также отметил, что Россия надеется "на учёт и других наших обращений гуманитарного характера, ранее переданных палестинской стороне".
Он напомнил, что с начала кризиса Россия выступала за скорейшее освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников, а также во взаимодействии с заинтересованными сторонами в регионе прилагала целенаправленные усилия для решения этой острой гуманитарной задачи.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
ХАМАС надеется на помощь России в реконструкции Газы
Вчера, 19:28
Ранее израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Врач рассказала о состоянии освобожденных ХАМАС заложниц
02:51
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Трамп приветствовал начало освобождения заложников ХАМАС
Вчера, 16:01
 
В миреРоссияХАМАСТель-АвивИзраильАнатолий ВикторовМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала