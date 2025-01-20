https://ria.ru/20250120/gaz-1994263215.html

Доигрались: Европе предрекли драку за самый ценный ресурс

Доигрались: Европе предрекли драку за самый ценный ресурс - РИА Новости, 20.01.2025

Доигрались: Европе предрекли драку за самый ценный ресурс

Транзит через Украину остановлен, Европа лишилась едва ли не последнего источника газа по трубе. Ситуация, по мнению аналитиков, очень опасная. В ЕС скупают... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:00:00+03:00

2025-01-20T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Елена Савельева. Транзит через Украину остановлен, Европа лишилась едва ли не последнего источника газа по трубе. Ситуация, по мнению аналитиков, очень опасная. В ЕС скупают российский СПГ рекордными темпами, а США подталкивают союзников к его запрету. Как прогнозируют аналитики, дело кончится дефицитом топлива и очередным скачком цен. Конкуренция с Азией обострится, и кто победит в борьбе за поставки, совсем не ясно."Грядет дефицит"На эту зиму запасов газа хватит, а вот как быть со следующей — большой вопрос. Прекращение украинского транзита, считают эксперты, создает для ЕС большие риски."В этом году в Европе определенно возникнет дефицит энергоносителей", — заявил Франциско Бланш, стратег товарных рынков Bank of America..По расчетам аналитической платформы для инвесторов MST Marqueе, чтобы удовлетворить спрос, ЕС придется дополнительно импортировать десять миллионов тонн СПГ — почти на 10% больше, чем в 2024-м.Вот Европа и налегает сейчас на российское топливо. Темпы беспрецедентные. По данным платформы сырьевой аналитики Kpler, за первые 15 дней января 27 стран импортировали 837,3 тысячи тонн СПГ. Год назад было 760,1 тысячи.Лишить последнегоОднако США не отступаются. В Госдепе напомнили союзникам: необходим полный отказ от всего российского. СПГ могут запретить в 16-м пакете санкций.В 2024-м, по информации Rystad Energy, ЕС закупил рекордные 17,8 миллиона тонн СПГ. В 2023-м было 15,1, в 2022-м — 16,4. И эти объемы, подчеркивают аналитики, тоже придется где-то искать.Эксперты указывают на то, что дефицит на европейском рынке ослабят экспортные СПГ-проекты в Северной Америке. Однако это потребует времени.Да и не факт, что договорятся. Если Дональд Трамп уже пообещал поставлять американский газ по всему миру в целях "энергетического доминирования", то в Министерстве энергетики США сомневаются в целесообразности расширения экспорта.Быстрый подъем СПГ-отрасли рискует привести к росту внутренних цен на топливо, электроэнергию и природный газ. В декабрьском отчете Минэнерго указывает "на тройное повышение расходов для потребителей, а также увеличение выбросов парниковых газов"."Западные политики рассматривают обещания Трампа обеспечить бесперебойное снабжение ЕС сжиженным газом как основание для пренебрежительного отношения к российскому топливу. Такая позиция недальновидна: Белый дом не может заставить экспортеров работать исключительно на европейский рынок", — говорит Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Последствия дефицита очевидны: огромные счета за электричество для потребителей и промышленных предприятий, закрытие и консервация заводов.В конечном итоге, отмечает Bloomberg, есть риск того, что Европа спровоцирует "глобальную грызню" за газ.В первую очередь обострится конкуренция с Азиатско-Тихоокеанским регионом, где рост спроса на СПГ — устойчивый тренд, предпосылок для изменения которого нет и не предвидится, подчеркивают аналитики швейцарского энерготрейдера Axpo.Ждать и надеятьсяБолее того, США и сами с легкостью направят обещанный Европе СПГ в Азию, как только цены там станут выше, полагают наблюдатели."Якорные потребители региона — Япония, Тайвань, Сингапур, Таиланд, Южная Корея — готовы покупать газ с ценовым бонусом, увеличивающимся пропорционально спросу в ЕС. Поэтому нефтегазовые брокеры, в том числе американские, будут ориентироваться именно на Азию. Цены неизбежно пойдут вверх", — подчеркивает Марышев.Европейцам, по его словам, придется "покрепче закусить удила" и пытаться договориться с катарскими поставщиками, отношения с которыми с недавних пор у них крайне напряженные.В декабре Катар вообще пригрозил прекратить экспорт в Европу из-за штрафов по выбросам углерода в отношении госкомпании Qatar Energy.Эксперты указывают и на технические проблемы. В ЕС не хватает СПГ-терминалов. Они работают на полную мощность и дополнительные десять миллионов тонн в год система не переварит, добавляет Марышев.В такой ситуации, констатируют наблюдатели, остается лишь надеяться на обещания Трампа, которые могут так и остаться обещаниями.

https://ria.ru/20250115/tranzit-1993926508.html

https://ria.ru/20250109/premer-1992981685.html

https://ria.ru/20250116/mid-1994000870.html

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экономика, европа, сша, азия, дональд трамп, евросоюз, bank of america, kpler, сжиженный природный газ, спг, транзит газа через украину