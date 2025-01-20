https://ria.ru/20250120/ganchev-1994695800.html

Ганчев заявил о превосходстве ВС России на Харьковском направлении

Ганчев заявил о превосходстве ВС России на Харьковском направлении - РИА Новости, 20.01.2025

Ганчев заявил о превосходстве ВС России на Харьковском направлении

Российская армия имеет превосходство над ВСУ на Харьковском направлении и планомерно разбивает противника — в частности, в районе Купянска, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T20:14:00+03:00

2025-01-20T20:14:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская армия имеет превосходство над ВСУ на Харьковском направлении и планомерно разбивает противника — в частности, в районе Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На Харьковском участке фронта сохраняется превосходство нашей армии, которая продолжает планомерно разбивать врага на разных направлениях, в частности в районе Купянска", — отметил он.По словам Ганчева, продвижение российской армии вводит противника в агонию: ВСУ практически ежедневно обстреливают освобожденную территорию региона. Так, по данным Ганчева, в понедельник украинские военные применили артиллерию и БПЛА в двух населенных пунктах. В результате два дрона с зарядами попали во дворы мирных жителей — к счастью, никто не пострадал.В декабре Ганчев сообщал, что ВС России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области — Волчанске и Липцах. Он также отмечал успехи в районе Кругляковки, Колесняковки и Лужковки. Владимир Зеленский 12 мая прошлого года назвал чрезвычайно сложным положение украинских войск в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал тяжелой оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российской армии.

https://ria.ru/20250120/ukraine-1994634274.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, виталий ганчев