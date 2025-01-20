Ганчев заявил о превосходстве ВС России на Харьковском направлении
Ганчев: ВС России планомерно разбивает силы ВСУ на Харьковском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российская армия имеет превосходство над ВСУ на Харьковском направлении и планомерно разбивает противника — в частности, в районе Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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"На Харьковском участке фронта сохраняется превосходство нашей армии, которая продолжает планомерно разбивать врага на разных направлениях, в частности в районе Купянска", — отметил он.
По словам Ганчева, продвижение российской армии вводит противника в агонию: ВСУ практически ежедневно обстреливают освобожденную территорию региона. Так, по данным Ганчева, в понедельник украинские военные применили артиллерию и БПЛА в двух населенных пунктах. В результате два дрона с зарядами попали во дворы мирных жителей — к счастью, никто не пострадал.
В декабре Ганчев сообщал, что ВС России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области — Волчанске и Липцах. Он также отмечал успехи в районе Кругляковки, Колесняковки и Лужковки.
Владимир Зеленский 12 мая прошлого года назвал чрезвычайно сложным положение украинских войск в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал тяжелой оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российской армии.
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