Психологи и психиатры призвали Фицо к самоанализу
Психологи и психиатры призвали Фицо изменить поведение или уйти из политики
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Словацкие психологи и психиатры направили открытое письмо премьер-министру республики Роберту Фицо, в котором подвергли критике его поведение и стиль публичных выступлений, призвав его провести самоанализ и обдумать возможный уход из политики.
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"Мы надеемся на вашу способность к самоанализу и возможность коррекции вашего политического поведения, включая обдумывание ухода из профессиональной политики", - говорится в тексте письма, которое подписали более 100 словацких специалистов в области психологии и психиатрии.
Авторы письма считают, что Фицо манипулирует фактами, а также нападает на своих политических оппонентов, журналистов и обычных граждан, которые проявляют несогласие с его политикой.
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"Ваше политическое поведение и провозглашаемые взгляды поляризуют общество и влияют на его эмоциональную атмосферу. Это ведет к фрустрации и недовольству большой части населения Словакии", - отмечается в письме.
По мнению авторов, многие люди покидают Словакию, поскольку не хотят жить в стране, где отличительными чертами государственной политики являются презрительность, насмешки и агрессия. В тексте открытого письма также отмечается недовольство его авторов внешнеполитическими инициативами Фицо, которые, как считают авторы, противоречат политике Евросоюза и НАТО.
Премьер Словакии в свою очередь заявил, что инициаторы открытого письма злоупотребляют своей профессией в политических целях, а также напомнил, что возглавил правительство в результате демократических выборов.