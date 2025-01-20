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Психологи и психиатры призвали Фицо к самоанализу - РИА Новости, 20.01.2025
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16:52 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/fitso-1994651856.html
Психологи и психиатры призвали Фицо к самоанализу
Психологи и психиатры призвали Фицо к самоанализу - РИА Новости, 20.01.2025
Психологи и психиатры призвали Фицо к самоанализу
Словацкие психологи и психиатры направили открытое письмо премьер-министру республики Роберту Фицо, в котором подвергли критике его поведение и стиль публичных... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:52:00+03:00
2025-01-20T16:52:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Словацкие психологи и психиатры направили открытое письмо премьер-министру республики Роберту Фицо, в котором подвергли критике его поведение и стиль публичных выступлений, призвав его провести самоанализ и обдумать возможный уход из политики. "Мы надеемся на вашу способность к самоанализу и возможность коррекции вашего политического поведения, включая обдумывание ухода из профессиональной политики", - говорится в тексте письма, которое подписали более 100 словацких специалистов в области психологии и психиатрии. Авторы письма считают, что Фицо манипулирует фактами, а также нападает на своих политических оппонентов, журналистов и обычных граждан, которые проявляют несогласие с его политикой. "Ваше политическое поведение и провозглашаемые взгляды поляризуют общество и влияют на его эмоциональную атмосферу. Это ведет к фрустрации и недовольству большой части населения Словакии", - отмечается в письме. По мнению авторов, многие люди покидают Словакию, поскольку не хотят жить в стране, где отличительными чертами государственной политики являются презрительность, насмешки и агрессия. В тексте открытого письма также отмечается недовольство его авторов внешнеполитическими инициативами Фицо, которые, как считают авторы, противоречат политике Евросоюза и НАТО. Премьер Словакии в свою очередь заявил, что инициаторы открытого письма злоупотребляют своей профессией в политических целях, а также напомнил, что возглавил правительство в результате демократических выборов.
https://ria.ru/20250117/fitso-1994310532.html
https://ria.ru/20250115/slovakiya-1993880930.html
https://ria.ru/20250115/fitso-1993833430.html
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в мире, словакия, роберт фицо, нато
В мире, Словакия, Роберт Фицо, НАТО
Психологи и психиатры призвали Фицо к самоанализу

Психологи и психиатры призвали Фицо изменить поведение или уйти из политики

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Словацкие психологи и психиатры направили открытое письмо премьер-министру республики Роберту Фицо, в котором подвергли критике его поведение и стиль публичных выступлений, призвав его провести самоанализ и обдумать возможный уход из политики.
«
"Мы надеемся на вашу способность к самоанализу и возможность коррекции вашего политического поведения, включая обдумывание ухода из профессиональной политики", - говорится в тексте письма, которое подписали более 100 словацких специалистов в области психологии и психиатрии.
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Авторы письма считают, что Фицо манипулирует фактами, а также нападает на своих политических оппонентов, журналистов и обычных граждан, которые проявляют несогласие с его политикой.
«
"Ваше политическое поведение и провозглашаемые взгляды поляризуют общество и влияют на его эмоциональную атмосферу. Это ведет к фрустрации и недовольству большой части населения Словакии", - отмечается в письме.
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По мнению авторов, многие люди покидают Словакию, поскольку не хотят жить в стране, где отличительными чертами государственной политики являются презрительность, насмешки и агрессия. В тексте открытого письма также отмечается недовольство его авторов внешнеполитическими инициативами Фицо, которые, как считают авторы, противоречат политике Евросоюза и НАТО.
Премьер Словакии в свою очередь заявил, что инициаторы открытого письма злоупотребляют своей профессией в политических целях, а также напомнил, что возглавил правительство в результате демократических выборов.
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