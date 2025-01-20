https://ria.ru/20250120/ekstremizm-1994592135.html

В Херсонской области задержали россиянина за призывы к экстремизму

В Херсонской области задержали россиянина за призывы к экстремизму - РИА Новости, 20.01.2025

В Херсонской области задержали россиянина за призывы к экстремизму

Сотрудниками УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность гражданина России, призывавшего в мессенджере Telegram к экстремистской деятельности, ему... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:40:00+03:00

2025-01-20T12:40:00+03:00

2025-01-20T12:42:00+03:00

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - РИА Новости. Сотрудниками УФСБ России по Херсонской области пресечена деятельность гражданина России, призывавшего в мессенджере Telegram к экстремистской деятельности, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили журналистам в управлении. "Установлено, что задержанный, используя аккаунт в иностранном мессенджере Telegram, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенных по признаку национальности. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление его преступных связей.

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происшествия, россия, херсонская область , telegram