https://ria.ru/20250120/efimov-1994590628.html
Ефимов: возле двух станций БКЛ появились благоустроенные пространства
Ефимов: возле двух станций БКЛ появились благоустроенные пространства - РИА Новости, 20.01.2025
Ефимов: возле двух станций БКЛ появились благоустроенные пространства
Благоустроенные пространства появились возле двух станций Большой кольцевой линии метро в Нагатинском Затоне к открытию нового велопешеходного моста, сообщил... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:17:00+03:00
2025-01-20T14:17:00+03:00
2025-01-20T14:17:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44a60de8c68ff3772046b9827fe31de1.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Благоустроенные пространства появились возле двух станций Большой кольцевой линии метро в Нагатинском Затоне к открытию нового велопешеходного моста, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Комфортные общественные пространства для пассажиров и местных жителей являются неотъемлемой частью современных объектов метро. В 2023 году к открытию станций "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар" в районе провели комплексное благоустройство, а в 2024-м выполнили дополнительные работы по озеленению", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что около станции всего высадили более 100 деревьев. Ранее здесь провели гранитное мощение дорожек и уложили газон, что все вместе сформировало новый облик пешеходной части Коломенской улицы.В свою очередь, глава московского департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что специалисты продолжат благоустройство возле станции "Нагатинский Затон", работы проведут на участке Коломенской набережной. Здесь появятся места для отдыха, беговые и велосипедные дорожки.Также в ходе работ организуют модернизацию отстойно-разворотной площадки для наземного городского пассажирского транспорта. Для обслуживающего персонала построят одноэтажное здание.Помимо этого, в 2023 году для жителей обустроили удобные маршруты от дома к метро и комфортную пешеходную связь между станциями "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон".Ранее в районе открыли новый велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что он связал две набережные. По его словам, район становится все более благоустроенным.
https://ria.ru/20250120/efimov-1994188729.html
https://ria.ru/20250120/efimov-1994241568.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e30f973ddafb3cb21b6b69ad419ead51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: возле двух станций БКЛ появились благоустроенные пространства
Ефимов: возле двух станций БКЛ в Москве появились общественные пространства
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Благоустроенные пространства появились возле двух станций Большой кольцевой линии метро в Нагатинском Затоне к открытию нового велопешеходного моста, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Комфортные общественные пространства для пассажиров и местных жителей являются неотъемлемой частью современных объектов метро. В 2023 году к открытию станций "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар" в районе провели комплексное благоустройство, а в 2024-м выполнили дополнительные работы по озеленению", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что около станции всего высадили более 100 деревьев. Ранее здесь провели гранитное мощение дорожек и уложили газон, что все вместе сформировало новый облик пешеходной части Коломенской улицы.
В свою очередь, глава московского департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что специалисты продолжат благоустройство возле станции "Нагатинский Затон", работы проведут на участке Коломенской набережной. Здесь появятся места для отдыха, беговые и велосипедные дорожки.
Также в ходе работ организуют модернизацию отстойно-разворотной площадки для наземного городского пассажирского транспорта. Для обслуживающего персонала построят одноэтажное здание.
Помимо этого, в 2023 году для жителей обустроили удобные маршруты от дома к метро и комфортную пешеходную связь между станциями "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон".
Ранее в районе открыли новый велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки. Мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что он связал две набережные. По его словам, район становится все более благоустроенным.