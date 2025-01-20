https://ria.ru/20250120/efimov-1994590628.html

Ефимов: возле двух станций БКЛ появились благоустроенные пространства

Ефимов: возле двух станций БКЛ появились благоустроенные пространства - РИА Новости, 20.01.2025

Ефимов: возле двух станций БКЛ появились благоустроенные пространства

Благоустроенные пространства появились возле двух станций Большой кольцевой линии метро в Нагатинском Затоне к открытию нового велопешеходного моста, сообщил... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:17:00+03:00

2025-01-20T14:17:00+03:00

2025-01-20T14:17:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Благоустроенные пространства появились возле двух станций Большой кольцевой линии метро в Нагатинском Затоне к открытию нового велопешеходного моста, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Комфортные общественные пространства для пассажиров и местных жителей являются неотъемлемой частью современных объектов метро. В 2023 году к открытию станций "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар" в районе провели комплексное благоустройство, а в 2024-м выполнили дополнительные работы по озеленению", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что около станции всего высадили более 100 деревьев. Ранее здесь провели гранитное мощение дорожек и уложили газон, что все вместе сформировало новый облик пешеходной части Коломенской улицы.В свою очередь, глава московского департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что специалисты продолжат благоустройство возле станции "Нагатинский Затон", работы проведут на участке Коломенской набережной. Здесь появятся места для отдыха, беговые и велосипедные дорожки.Также в ходе работ организуют модернизацию отстойно-разворотной площадки для наземного городского пассажирского транспорта. Для обслуживающего персонала построят одноэтажное здание.Помимо этого, в 2023 году для жителей обустроили удобные маршруты от дома к метро и комфортную пешеходную связь между станциями "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон".Ранее в районе открыли новый велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что он связал две набережные. По его словам, район становится все более благоустроенным.

https://ria.ru/20250120/efimov-1994188729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы