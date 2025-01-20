Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: возле двух станций БКЛ появились благоустроенные пространства - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/efimov-1994590628.html
Ефимов: возле двух станций БКЛ появились благоустроенные пространства
Ефимов: возле двух станций БКЛ появились благоустроенные пространства - РИА Новости, 20.01.2025
Ефимов: возле двух станций БКЛ появились благоустроенные пространства
Благоустроенные пространства появились возле двух станций Большой кольцевой линии метро в Нагатинском Затоне к открытию нового велопешеходного моста, сообщил... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:17:00+03:00
2025-01-20T14:17:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44a60de8c68ff3772046b9827fe31de1.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Благоустроенные пространства появились возле двух станций Большой кольцевой линии метро в Нагатинском Затоне к открытию нового велопешеходного моста, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Комфортные общественные пространства для пассажиров и местных жителей являются неотъемлемой частью современных объектов метро. В 2023 году к открытию станций "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар" в районе провели комплексное благоустройство, а в 2024-м выполнили дополнительные работы по озеленению", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что около станции всего высадили более 100 деревьев. Ранее здесь провели гранитное мощение дорожек и уложили газон, что все вместе сформировало новый облик пешеходной части Коломенской улицы.В свою очередь, глава московского департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что специалисты продолжат благоустройство возле станции "Нагатинский Затон", работы проведут на участке Коломенской набережной. Здесь появятся места для отдыха, беговые и велосипедные дорожки.Также в ходе работ организуют модернизацию отстойно-разворотной площадки для наземного городского пассажирского транспорта. Для обслуживающего персонала построят одноэтажное здание.Помимо этого, в 2023 году для жителей обустроили удобные маршруты от дома к метро и комфортную пешеходную связь между станциями "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон".Ранее в районе открыли новый велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что он связал две набережные. По его словам, район становится все более благоустроенным.
https://ria.ru/20250120/efimov-1994188729.html
https://ria.ru/20250120/efimov-1994241568.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e30f973ddafb3cb21b6b69ad419ead51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: возле двух станций БКЛ появились благоустроенные пространства

Ефимов: возле двух станций БКЛ в Москве появились общественные пространства

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Благоустроенные пространства появились возле двух станций Большой кольцевой линии метро в Нагатинском Затоне к открытию нового велопешеходного моста, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Комфортные общественные пространства для пассажиров и местных жителей являются неотъемлемой частью современных объектов метро. В 2023 году к открытию станций "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар" в районе провели комплексное благоустройство, а в 2024-м выполнили дополнительные работы по озеленению", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Ефимов: в Москве выпустили 9 тысяч планов участков в 2024 году
10:09
В сообщении уточняется, что около станции всего высадили более 100 деревьев. Ранее здесь провели гранитное мощение дорожек и уложили газон, что все вместе сформировало новый облик пешеходной части Коломенской улицы.
В свою очередь, глава московского департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что специалисты продолжат благоустройство возле станции "Нагатинский Затон", работы проведут на участке Коломенской набережной. Здесь появятся места для отдыха, беговые и велосипедные дорожки.
Также в ходе работ организуют модернизацию отстойно-разворотной площадки для наземного городского пассажирского транспорта. Для обслуживающего персонала построят одноэтажное здание.
Помимо этого, в 2023 году для жителей обустроили удобные маршруты от дома к метро и комфортную пешеходную связь между станциями "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон".
Ранее в районе открыли новый велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что он связал две набережные. По его словам, район становится все более благоустроенным.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Ефимов: в Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли
09:15
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала