https://ria.ru/20250120/efimov-1994188729.html
Ефимов: в Москве выпустили 9 тысяч планов участков в 2024 году
Ефимов: в Москве выпустили 9 тысяч планов участков в 2024 году - РИА Новости, 20.01.2025
Ефимов: в Москве выпустили 9 тысяч планов участков в 2024 году
Москомархитектура в 2024 году выпустила свыше 9 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для объектов города и по заявлениям юридических и... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:09:00+03:00
2025-01-20T10:09:00+03:00
2025-01-20T10:28:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Москомархитектура в 2024 году выпустила свыше 9 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для объектов города и по заявлениям юридических и физических лиц, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Самое большое число планов оформили во втором квартале года, показатель составил более 2,6 тысячи."Лидером среди столичных округов, получивших ГПЗУ, стали ТиНАО – более 5,1 тысячи документов. В общей сложности в 2024 году было выпущено свыше 9,3 тысячи градостроительных планов", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что показатель 2024 года на 18% превысил 2023 год.В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в 2024 году физические лица оформили более 4 тысяч заявлений на выдачу градостроительных планов земельных участков под возведение, что на 16% больше, чем в 2023 году.
https://ria.ru/20250117/efimov-1994057993.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве выпустили 9 тысяч планов участков в 2024 году
Ефимов: Москомархитектура выпустила 9 тысяч планов участков в 2024 году
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Москомархитектура в 2024 году выпустила свыше 9 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для объектов города и по заявлениям юридических и физических лиц, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Самое большое число планов оформили во втором квартале года, показатель составил более 2,6 тысячи.
"Лидером среди столичных округов, получивших ГПЗУ, стали ТиНАО – более 5,1 тысячи документов. В общей сложности в 2024 году было выпущено свыше 9,3 тысячи градостроительных планов", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что показатель 2024 года на 18% превысил 2023 год.
В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в 2024 году физические лица оформили более 4 тысяч заявлений на выдачу градостроительных планов земельных участков под возведение, что на 16% больше, чем в 2023 году.