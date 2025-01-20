https://ria.ru/20250120/dzhermuk-1994649419.html

Армянский регулятор представил доказательства соответствия воды "Джермук"

Армянский регулятор представил доказательства соответствия воды "Джермук" - РИА Новости, 20.01.2025

Армянский регулятор представил доказательства соответствия воды "Джермук"

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении представил российской стороне доказательства соответствия международным стандартам минеральной... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:46:00+03:00

2025-01-20T16:46:00+03:00

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ЕРЕВАН, 20 янв - РИА Новости. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении представил российской стороне доказательства соответствия международным стандартам минеральной воды "Джермук", заявили в понедельник в министерстве экономики республики. Ранее Советский районный суд Владикавказа оставил без движения иск семьи владикавказского предпринимателя Олега Гусова, умершего в прошлом году после выпитого им "Джермука", к производителю минеральной воды. Согласно базе инстанции, ответчиками указаны, в том числе, ЗАО "Джермук Групп" и ИП Исупов Игорь Александрович. Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии, иск "о взыскании вреда" поступил от имени вдовы и двоих дочерей Олега Гусова. Решение об оставлении иска без движения суд вынес 28 декабря прошедшего года, причина не уточняется. Это может быть связано с неточностями в исковом заявлении, после устранения которых суд примет его к рассмотрению. "Подача иска против любой компании является вопросом, находящимся в компетенции отдельного лица или его правопреемников, и министерство не может комментировать этот вопрос... Что касается сути самого иска, то инспекционный орган представила российской стороне соответствующие доказательства, основанные на результатах проверок, которые подтверждают, что минеральная вода "Джермук" соответствует требованиям, установленным международными стандартами, и предназначена для питья", - цитирует заявление министерства армянское госагентство "Арменпресс". В ведомстве отметили, что доказательство армянской стороны свидетельствует, что запреты, наложенные на деятельность ЗАО "Джермук" на всей территории Российской Федерации, должны быть сняты. "Мы считаем, что справедливый суд еще раз докажет невиновность компании", - говорится в заявлении министерства экономики.

https://ria.ru/20250103/grechka-1992443936.html

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