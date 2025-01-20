https://ria.ru/20250120/dugin-1994631759.html
Дугин прокомментировал договор о партнерстве с Ираном
Дугин прокомментировал договор о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 20.01.2025
Дугин прокомментировал договор о партнерстве с Ираном
Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и Ирана в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа усилит позиции... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:16:00+03:00
2025-01-20T15:16:00+03:00
2025-01-20T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и Ирана в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа усилит позиции РФ в диалоге с новой американской администрацией, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. "Это (подписание с Ираном договора о партнерстве - ред.) очень своевременное действие накануне инаугурации (избранного президента США Дональда - ред.) Трампа, поскольку Россия должна вступить в диалог с новой американской администрацией во всеоружии... Всеобъемлющее партнёрство с Ираном - это один из шагов к настоящему укреплению нашей безопасности, сохранению нашей независимости и поддержанию суверенитета", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. По мнению Дугина, прочные и глубокие военно-стратегические отношения России с другими сильными суверенными державами увеличивают гарантии стабильности в мире.
https://ria.ru/20250120/dugin-1994617674.html
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россия, александр дугин, дональд трамп, владимир путин, иран, политика, в мире
Россия, Александр Дугин, Дональд Трамп, Владимир Путин, Иран, Политика, В мире
Дугин прокомментировал договор о партнерстве с Ираном
Политолог Дугин: соглашение с Ираном усилит позиции России в диалоге с США