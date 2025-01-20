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Дугин назвал единственный вариант разрешения украинского конфликта Трампом
Дугин назвал единственный вариант разрешения украинского конфликта Трампом - РИА Новости, 20.01.2025
Дугин назвал единственный вариант разрешения украинского конфликта Трампом
Избранный президент США Дональд Трамп может решить украинский конфликт только одним способом - если перестанет оказывать Киеву военную и материальную поддержку, РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:20:00+03:00
2025-01-20T14:20:00+03:00
2025-01-20T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может решить украинский конфликт только одним способом - если перестанет оказывать Киеву военную и материальную поддержку, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik отметил, что Трамп не понимает природу украинского конфликта, однако он против той стратегии, которой следовал Джо Байден, "доведя фактически ситуацию до балансирования на грани третьей мировой войны". "Трамп может прекратить это (конфликт на Украине – ред.) только одним способом – перестав оказывать Киеву военную и материальную поддержку. Я думаю, после этого, даже если нам придется воевать с европейскими армиями НАТО, в течение пары месяцев мы закончим освобождение украинской территории", - заявил Дугин. Он подчеркнул, что сейчас Украина держится за счет вооружений и финансов, которые выделяла ей администрация Байдена и лояльные ей европейские правительства. "Только благодаря этой огромной военной помощи США украинский нацистский режим продержался так долго. Не будь этой помощи, не было бы сопротивления", - добавил философ.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994584067.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Александр Дугин, Вооруженные силы Украины, Россия
Дугин назвал единственный вариант разрешения украинского конфликта Трампом
Дугин заявил, что Трамп решит украинский конфликт, только прекратив помогать ВСУ