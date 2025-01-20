Рейтинг@Mail.ru
Дугин назвал единственный вариант разрешения украинского конфликта Трампом - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 20.01.2025 (обновлено: 14:25 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/dugin-1994617674.html
Дугин назвал единственный вариант разрешения украинского конфликта Трампом
Дугин назвал единственный вариант разрешения украинского конфликта Трампом - РИА Новости, 20.01.2025
Дугин назвал единственный вариант разрешения украинского конфликта Трампом
Избранный президент США Дональд Трамп может решить украинский конфликт только одним способом - если перестанет оказывать Киеву военную и материальную поддержку, РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:20:00+03:00
2025-01-20T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
украина
александр дугин
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909435150_128:0:2992:1611_1920x0_80_0_0_565da6c91f41ff8d4f4cf4c29e2b8f68.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может решить украинский конфликт только одним способом - если перестанет оказывать Киеву военную и материальную поддержку, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik отметил, что Трамп не понимает природу украинского конфликта, однако он против той стратегии, которой следовал Джо Байден, "доведя фактически ситуацию до балансирования на грани третьей мировой войны". "Трамп может прекратить это (конфликт на Украине – ред.) только одним способом – перестав оказывать Киеву военную и материальную поддержку. Я думаю, после этого, даже если нам придется воевать с европейскими армиями НАТО, в течение пары месяцев мы закончим освобождение украинской территории", - заявил Дугин. Он подчеркнул, что сейчас Украина держится за счет вооружений и финансов, которые выделяла ей администрация Байдена и лояльные ей европейские правительства. "Только благодаря этой огромной военной помощи США украинский нацистский режим продержался так долго. Не будь этой помощи, не было бы сопротивления", - добавил философ.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994584067.html
https://ria.ru/20250120/tramp-1994571298.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909435150_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_017ceb7637c7cc2c4aba2d464c6d1b47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, украина, александр дугин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Александр Дугин, Вооруженные силы Украины, Россия
Дугин назвал единственный вариант разрешения украинского конфликта Трампом

Дугин заявил, что Трамп решит украинский конфликт, только прекратив помогать ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФилософ, политолог, социолог Александр Дугин
Философ, политолог, социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Философ, политолог, социолог Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может решить украинский конфликт только одним способом - если перестанет оказывать Киеву военную и материальную поддержку, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik отметил, что Трамп не понимает природу украинского конфликта, однако он против той стратегии, которой следовал Джо Байден, "доведя фактически ситуацию до балансирования на грани третьей мировой войны".
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
На Украине сделали тяжелое признание перед инаугурацией Трампа
12:01
"Трамп может прекратить это (конфликт на Украине – ред.) только одним способом – перестав оказывать Киеву военную и материальную поддержку. Я думаю, после этого, даже если нам придется воевать с европейскими армиями НАТО, в течение пары месяцев мы закончим освобождение украинской территории", - заявил Дугин.
Он подчеркнул, что сейчас Украина держится за счет вооружений и финансов, которые выделяла ей администрация Байдена и лояльные ей европейские правительства.
"Только благодаря этой огромной военной помощи США украинский нацистский режим продержался так долго. Не будь этой помощи, не было бы сопротивления", - добавил философ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
СМИ рассказали о планах Трампа по урегулированию на Украине
11:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампУкраинаАлександр ДугинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала