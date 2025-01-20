https://ria.ru/20250120/dtp-1994635149.html

На Сахалине автомобиль сбил женщину с ребенком на переходе

На Сахалине автомобиль сбил женщину с ребенком на переходе - РИА Новости, 20.01.2025

На Сахалине автомобиль сбил женщину с ребенком на переходе

Автомобиль сбил женщину с девятилетней девочкой, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Южно-Сахалинске, сообщает региональная... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:30:00+03:00

2025-01-20T15:30:00+03:00

2025-01-20T15:34:00+03:00

происшествия

южно-сахалинск

сахалин

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Автомобиль сбил женщину с девятилетней девочкой, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Южно-Сахалинске, сообщает региональная Госавтоинспекция. Как уточняет пресс-служба, ДТП произошло в понедельник в районе дома 126 на улице Железнодорожная. "По предварительным данным, 22-летний водитель (стаж управления транспортными средствами - 1 год), управляя автомобилем Toyota Prius, двигаясь в южном направлении, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в Telegram-канале пресс-службы. В сообщении также дополняется, что женщина с ребенком получили травмы, по факту случившегося проводится проверка.

https://ria.ru/20240930/dtp-1975435766.html

южно-сахалинск

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, южно-сахалинск, сахалин