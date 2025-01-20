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На Сахалине автомобиль сбил женщину с ребенком на переходе - РИА Новости, 20.01.2025
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15:30 20.01.2025 (обновлено: 15:34 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/dtp-1994635149.html
На Сахалине автомобиль сбил женщину с ребенком на переходе
На Сахалине автомобиль сбил женщину с ребенком на переходе - РИА Новости, 20.01.2025
На Сахалине автомобиль сбил женщину с ребенком на переходе
Автомобиль сбил женщину с девятилетней девочкой, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Южно-Сахалинске, сообщает региональная... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:30:00+03:00
2025-01-20T15:34:00+03:00
происшествия
южно-сахалинск
сахалин
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Автомобиль сбил женщину с девятилетней девочкой, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Южно-Сахалинске, сообщает региональная Госавтоинспекция. Как уточняет пресс-служба, ДТП произошло в понедельник в районе дома 126 на улице Железнодорожная. "По предварительным данным, 22-летний водитель (стаж управления транспортными средствами - 1 год), управляя автомобилем Toyota Prius, двигаясь в южном направлении, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в Telegram-канале пресс-службы. В сообщении также дополняется, что женщина с ребенком получили травмы, по факту случившегося проводится проверка.
https://ria.ru/20240930/dtp-1975435766.html
южно-сахалинск
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происшествия, южно-сахалинск, сахалин
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалин
На Сахалине автомобиль сбил женщину с ребенком на переходе

В Южно-Сахалинске автомобиль сбил на переходе женщину с девятилетней девочкой

© Госавтоинспекция Сахалинской областиКадр видео наезда на пешеходов в Южно-Сахалинске
Кадр видео наезда на пешеходов в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Госавтоинспекция Сахалинской области
Кадр видео наезда на пешеходов в Южно-Сахалинске
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Автомобиль сбил женщину с девятилетней девочкой, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Южно-Сахалинске, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Как уточняет пресс-служба, ДТП произошло в понедельник в районе дома 126 на улице Железнодорожная.
"По предварительным данным, 22-летний водитель (стаж управления транспортными средствами - 1 год), управляя автомобилем Toyota Prius, двигаясь в южном направлении, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.
В сообщении также дополняется, что женщина с ребенком получили травмы, по факту случившегося проводится проверка.
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