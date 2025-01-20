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В Сочи задержали устроившего ДТП в состоянии опьянения водителя - РИА Новости, 20.01.2025
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15:04 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/dtp-1994628771.html
В Сочи задержали устроившего ДТП в состоянии опьянения водителя
В Сочи задержали устроившего ДТП в состоянии опьянения водителя - РИА Новости, 20.01.2025
В Сочи задержали устроившего ДТП в состоянии опьянения водителя
Водителя Mercedes, устроившего в Сочи ДТП, предположительно в состоянии опьянения, а также пассажиров, одному из которых принадлежал пистолет с резиновыми... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:04:00+03:00
2025-01-20T15:04:00+03:00
происшествия
авто
россия
сочи
краснодарский край
mercedes
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СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. Водителя Mercedes, устроившего в Сочи ДТП, предположительно в состоянии опьянения, а также пассажиров, одному из которых принадлежал пистолет с резиновыми пулями, задержали полицейские, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. Правоохранителями установлено, что нарушителем ДТП оказался житель Новосибирска, ранее он уже привлекался к ответственности за вождение авто в состоянии опьянения, от медосвидетельствования он отказался и в этот раз. "В его действиях усматриваются признаки статьи 264.1 УК РФ (Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). В отношении водителя и его пассажиров составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению полиции", - поясняется в Telegram-канале главка. Дебоширы задержаны, решается вопрос об избрании им судом меры пресечения. "Пистолет с резиновыми пулями, принадлежащий одному из пассажиров "Мерседеса", полицейские изъяли в нескольких метрах от места ДТП на ул. Донской. По факту дорожного конфликта проводится проверка", - сказали в полиции.
https://ria.ru/20250120/cheljabinsk-1994609066.html
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происшествия, авто, россия, сочи, краснодарский край, mercedes
Происшествия, Авто, Россия, Сочи, Краснодарский край, Mercedes
В Сочи задержали устроившего ДТП в состоянии опьянения водителя

В Сочи задержали устроившего ДТП в состоянии опьянения водителя Mercedes

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. Водителя Mercedes, устроившего в Сочи ДТП, предположительно в состоянии опьянения, а также пассажиров, одному из которых принадлежал пистолет с резиновыми пулями, задержали полицейские, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Правоохранителями установлено, что нарушителем ДТП оказался житель Новосибирска, ранее он уже привлекался к ответственности за вождение авто в состоянии опьянения, от медосвидетельствования он отказался и в этот раз.
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"В его действиях усматриваются признаки статьи 264.1 УК РФ (Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). В отношении водителя и его пассажиров составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению полиции", - поясняется в Telegram-канале главка.
Дебоширы задержаны, решается вопрос об избрании им судом меры пресечения. "Пистолет с резиновыми пулями, принадлежащий одному из пассажиров "Мерседеса", полицейские изъяли в нескольких метрах от места ДТП на ул. Донской. По факту дорожного конфликта проводится проверка", - сказали в полиции.
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