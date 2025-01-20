https://ria.ru/20250120/dtp-1994548048.html

В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие

В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие - РИА Новости, 20.01.2025

В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие

Три человека, в том числе младенец, погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:59:00+03:00

2025-01-20T08:59:00+03:00

2025-01-20T11:08:00+03:00

происшествия

нижегородская область

навашинский район

дтп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Три человека, в том числе младенец, погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в понедельник около 04:24 вблизи деревни Корниловка в Навашинском районе. "По предварительной информации, водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП погибло 3 пассажира Lada - мужчина, женщина и двухмесячный ребенок", - говорится в сообщении. Водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажирка Hyundai получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

нижегородская область

навашинский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, навашинский район, дтп