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В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие - РИА Новости, 20.01.2025
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08:59 20.01.2025 (обновлено: 11:08 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/dtp-1994548048.html
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие - РИА Новости, 20.01.2025
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие
Три человека, в том числе младенец, погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:59:00+03:00
2025-01-20T11:08:00+03:00
происшествия
нижегородская область
навашинский район
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Три человека, в том числе младенец, погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в понедельник около 04:24 вблизи деревни Корниловка в Навашинском районе. "По предварительной информации, водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП погибло 3 пассажира Lada - мужчина, женщина и двухмесячный ребенок", - говорится в сообщении. Водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажирка Hyundai получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
нижегородская область
навашинский район
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происшествия, нижегородская область, навашинский район, дтп
Происшествия, Нижегородская область, Навашинский район, ДТП
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие

В Нижегородской области в ДТП с 2 авто погибли 3 человека, в том числе младенец

© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramМесто столкновения двух автомобилей вблизи деревни Корниловка Нижегородской области. 20 января 2025
Место столкновения двух автомобилей вблизи деревни Корниловка Нижегородской области. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : МЧС Нижегородской области/Telegram
Место столкновения двух автомобилей вблизи деревни Корниловка Нижегородской области. 20 января 2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Три человека, в том числе младенец, погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в понедельник около 04:24 вблизи деревни Корниловка в Навашинском районе.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП погибло 3 пассажира Lada - мужчина, женщина и двухмесячный ребенок", - говорится в сообщении.
Водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажирка Hyundai получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.
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ПроисшествияНижегородская областьНавашинский районДТП
 
 
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