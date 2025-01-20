В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, есть погибшие
В Нижегородской области в ДТП с 2 авто погибли 3 человека, в том числе младенец
© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramМесто столкновения двух автомобилей вблизи деревни Корниловка Нижегородской области. 20 января 2025
Место столкновения двух автомобилей вблизи деревни Корниловка Нижегородской области. 20 января 2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Три человека, в том числе младенец, погибли, ещё трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в понедельник около 04:24 вблизи деревни Корниловка в Навашинском районе.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП погибло 3 пассажира Lada - мужчина, женщина и двухмесячный ребенок", - говорится в сообщении.
Водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажирка Hyundai получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.
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