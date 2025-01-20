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При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадали восемь сотрудников "Донбассгаза" - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 20.01.2025 (обновлено: 16:58 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/dron-1994643291.html
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадали восемь сотрудников "Донбассгаза"
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадали восемь сотрудников "Донбассгаза" - РИА Новости, 20.01.2025
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадали восемь сотрудников "Донбассгаза"
Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали из-за атаки украинского дрона на трассе Светлодарск — Новолуганск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:20:00+03:00
2025-01-20T16:58:00+03:00
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донбассгаз
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали из-за атаки украинского дрона на трассе Светлодарск — Новолуганск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."На трассе Светлодарск — Новолуганск в результате атаки ударного беспилотника вооруженных формирований Украины ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников ГК "Донбассгаз": женщины 1972, 1964, 1985 года рождения, мужчины 1986, 1980, 1965, 1964, 1964 года рождения, которые следовали на объект ремонта", — написал он.Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, добавил глава республики.Украинские войска постоянно обстреливают территории новых российских регионов, наносят ракетные удары и запускают беспилотники. По данным регионального омбудсмена Дарьи Морозовой, за прошлый год в ДНР погибли 394 человека, в том числе 12 детей, и пострадали 1788 человек, среди которых 127 детей. А с начала года по состоянию на 14 января погибли 24 человека, из них один ребенок, пострадали 116 человек, включая шестерых детей.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, денис пушилин, донбассгаз
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донбассгаз
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадали восемь сотрудников "Донбассгаза"

Пушилин: при атаке на трассе в ДНР пострадали восемь сотрудников "Донбассгаза"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали из-за атаки украинского дрона на трассе Светлодарск — Новолуганск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"На трассе Светлодарск — Новолуганск в результате атаки ударного беспилотника вооруженных формирований Украины ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников ГК "Донбассгаз": женщины 1972, 1964, 1985 года рождения, мужчины 1986, 1980, 1965, 1964, 1964 года рождения, которые следовали на объект ремонта", — написал он.
Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, добавил глава республики.
Украинские войска постоянно обстреливают территории новых российских регионов, наносят ракетные удары и запускают беспилотники. По данным регионального омбудсмена Дарьи Морозовой, за прошлый год в ДНР погибли 394 человека, в том числе 12 детей, и пострадали 1788 человек, среди которых 127 детей. А с начала года по состоянию на 14 января погибли 24 человека, из них один ребенок, пострадали 116 человек, включая шестерых детей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Русские оккупанты" раз в пять лет становятся "украинскими освободителями"
18 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияДенис ПушилинДонбассгаз
 
 
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