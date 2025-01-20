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В Госдуме оценили влияние инаугурации Трампа на курс доллара - РИА Новости, 20.01.2025
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15:48 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/dollar-1994636434.html
В Госдуме оценили влияние инаугурации Трампа на курс доллара
В Госдуме оценили влияние инаугурации Трампа на курс доллара - РИА Новости, 20.01.2025
В Госдуме оценили влияние инаугурации Трампа на курс доллара
Курс доллара не подвергнется изменениям в связи с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, считает член комитета Госдумы по малому и среднему... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:48:00+03:00
2025-01-20T15:48:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Курс доллара не подвергнется изменениям в связи с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова ("Единая Россия"). "Не думаю, что рубль будет подвержен серьезным колебаниям, а сам доллар, возможно, изменениям курса, которые отражали бы эмоциональное отношение к возможным переменам и отклик на звучащие заявления в СМИ", - сообщила она РИА Новости. Полуянова подчеркнула, что курс формируют экономические факторы, а возможные колебания могут носить краткосрочный и незначительный характер. "Позитивная динамика нефтяных котировок продолжает поддерживать рубль. Если цена на нефть останется устойчивой, это может ограничить ослабление рубля и удерживать курс доллара в диапазоне 94–105 рублей за доллар", - отметила парламентарий. Депутат Госдумы напомнила о нескольких факторах, которые действительно влияют на курс доллара: цены на нефть, геополитическая и экономическая ситуация, санкционное поле, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, но помимо основных ряд косвенных и все они - экономические. Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
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экономика, цены на нефть, вашингтон (штат), дональд трамп, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуме оценили влияние инаугурации Трампа на курс доллара

Депутат Полуянова: курс доллара не изменится в связи с инаугурацией Трампа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПункт обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Пункт обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пункт обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Курс доллара не подвергнется изменениям в связи с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова ("Единая Россия").
"Не думаю, что рубль будет подвержен серьезным колебаниям, а сам доллар, возможно, изменениям курса, которые отражали бы эмоциональное отношение к возможным переменам и отклик на звучащие заявления в СМИ", - сообщила она РИА Новости.
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Полуянова подчеркнула, что курс формируют экономические факторы, а возможные колебания могут носить краткосрочный и незначительный характер.
"Позитивная динамика нефтяных котировок продолжает поддерживать рубль. Если цена на нефть останется устойчивой, это может ограничить ослабление рубля и удерживать курс доллара в диапазоне 94–105 рублей за доллар", - отметила парламентарий.
Депутат Госдумы напомнила о нескольких факторах, которые действительно влияют на курс доллара: цены на нефть, геополитическая и экономическая ситуация, санкционное поле, денежно-кредитная политика ЦБ РФ, но помимо основных ряд косвенных и все они - экономические.
Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
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ЭкономикаЦены на нефтьВашингтон (штат)Дональд ТрампГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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