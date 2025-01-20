https://ria.ru/20250120/dollar-1994561725.html

Глава РСМД: новая администрация США не остановит процесс дедолларизации

Глава РСМД: новая администрация США не остановит процесс дедолларизации - РИА Новости, 20.01.2025

Глава РСМД: новая администрация США не остановит процесс дедолларизации

Дедолларизация - уже тренд, который новой администрации Белого дома остановить будет сложно, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по... РИА Новости, 20.01.2025

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Дедолларизация - уже тренд, который новой администрации Белого дома остановить будет сложно, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Несмотря на то, что дедолларизация – путь весьма долгий и трудный, но это уже тренд, который новой администрации Белого дома, полагаю, остановить будет сложно", - сказал он. По его словам, "хотя БРИКС еще не обладает достаточной политической и экономической силой в мире, это все-таки блок единомышленников, объединенных идеей многополярного мира". "Да, у каждой из стран БРИКС свои взаимоотношения и с США, и с их валютой, но все они - и Китай, и Индия в том числе - заинтересованы в постепенном уходе от американоцентризма, доминирования доллара в экономических связях", - подчеркнул собеседник агентства. "К этому, впрочем, стремится не только БРИКС, этого сегодня хотят многие государства Глобального Юга", - заключил Тимофеев.

https://ria.ru/20250105/dollar-1992552801.html

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