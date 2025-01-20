https://ria.ru/20250120/dodon-1994713951.html

Додон выразил надежду на уважение суверенитета Молдавии со стороны США

Додон выразил надежду на уважение суверенитета Молдавии со стороны США - РИА Новости, 20.01.2025

Додон выразил надежду на уважение суверенитета Молдавии со стороны США

Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в своем Telegram-канале выразил надежду, что 47-й президент США Дональд... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T23:43:00+03:00

2025-01-20T23:43:00+03:00

2025-01-20T23:43:00+03:00

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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в своем Telegram-канале выразил надежду, что 47-й президент США Дональд Трамп будет с уважением относиться к суверенным правам других государств. "От себя и от коллег по партии поздравляю президента США Дональда Трампа с официальной инаугурацией на второй срок в Белом доме... Отмечаем, что для господина Трампа важен не только национальный интерес США, но он с уважением относится и к суверенным правам других государств", — написал политик. Додон пожелал Трампу успехов в продвижении миротворческой политики и выразил надежду на положительные результаты диалога между США и Россией. "Желаем господину Трампу успехов и настойчивости в продвижении миротворческой политики и надеемся, что диалог между США и Россией принесёт положительные результаты в этом отношении", — отметил лидер молдавских социалистов. Додон также выразил уверенность, что новая администрация США не будет закрывать глаза на злоупотребления и хищения из иностранных фондов. "Мы верим в то, что новая администрация Соединённых Штатов сумеет построить отношения с местными властями разных стран, включая Республику Молдова, таким образом, чтобы демократические принципы плюрализма и правового государства действительно соблюдались, и так, чтобы больше не закрывались глаза на злоупотребления, на хищения из иностранных фондов", — отметил Додон. США признали независимость Молдавии в 1992 году, с тех пор страны поддерживают дипломатические отношения и сотрудничают в различных сферах, включая экономику и энергетику.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994713449.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994625035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, молдавия, россия, дональд трамп, игорь додон