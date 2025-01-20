Додон выразил надежду на уважение суверенитета Молдавии со стороны США
Додон надеется, что Трамп с уважением отнесется к суверенным правам других стран
© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в своем Telegram-канале выразил надежду, что 47-й президент США Дональд Трамп будет с уважением относиться к суверенным правам других государств.
"От себя и от коллег по партии поздравляю президента США Дональда Трампа с официальной инаугурацией на второй срок в Белом доме... Отмечаем, что для господина Трампа важен не только национальный интерес США, но он с уважением относится и к суверенным правам других государств", — написал политик.
"Желаем господину Трампу успехов и настойчивости в продвижении миротворческой политики и надеемся, что диалог между США и Россией принесёт положительные результаты в этом отношении", — отметил лидер молдавских социалистов.
Додон также выразил уверенность, что новая администрация США не будет закрывать глаза на злоупотребления и хищения из иностранных фондов.
"Мы верим в то, что новая администрация Соединённых Штатов сумеет построить отношения с местными властями разных стран, включая Республику Молдова, таким образом, чтобы демократические принципы плюрализма и правового государства действительно соблюдались, и так, чтобы больше не закрывались глаза на злоупотребления, на хищения из иностранных фондов", — отметил Додон.
США признали независимость Молдавии в 1992 году, с тех пор страны поддерживают дипломатические отношения и сотрудничают в различных сферах, включая экономику и энергетику.