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Додон выразил надежду на уважение суверенитета Молдавии со стороны США - РИА Новости, 20.01.2025
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23:43 20.01.2025
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Додон выразил надежду на уважение суверенитета Молдавии со стороны США
Додон выразил надежду на уважение суверенитета Молдавии со стороны США - РИА Новости, 20.01.2025
Додон выразил надежду на уважение суверенитета Молдавии со стороны США
Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в своем Telegram-канале выразил надежду, что 47-й президент США Дональд... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T23:43:00+03:00
2025-01-20T23:43:00+03:00
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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в своем Telegram-канале выразил надежду, что 47-й президент США Дональд Трамп будет с уважением относиться к суверенным правам других государств. "От себя и от коллег по партии поздравляю президента США Дональда Трампа с официальной инаугурацией на второй срок в Белом доме... Отмечаем, что для господина Трампа важен не только национальный интерес США, но он с уважением относится и к суверенным правам других государств", — написал политик. Додон пожелал Трампу успехов в продвижении миротворческой политики и выразил надежду на положительные результаты диалога между США и Россией. "Желаем господину Трампу успехов и настойчивости в продвижении миротворческой политики и надеемся, что диалог между США и Россией принесёт положительные результаты в этом отношении", — отметил лидер молдавских социалистов. Додон также выразил уверенность, что новая администрация США не будет закрывать глаза на злоупотребления и хищения из иностранных фондов. "Мы верим в то, что новая администрация Соединённых Штатов сумеет построить отношения с местными властями разных стран, включая Республику Молдова, таким образом, чтобы демократические принципы плюрализма и правового государства действительно соблюдались, и так, чтобы больше не закрывались глаза на злоупотребления, на хищения из иностранных фондов", — отметил Додон. США признали независимость Молдавии в 1992 году, с тех пор страны поддерживают дипломатические отношения и сотрудничают в различных сферах, включая экономику и энергетику.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994713449.html
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в мире, сша, молдавия, россия, дональд трамп, игорь додон
В мире, США, Молдавия, Россия, Дональд Трамп, Игорь Додон
Додон выразил надежду на уважение суверенитета Молдавии со стороны США

Додон надеется, что Трамп с уважением отнесется к суверенным правам других стран

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в своем Telegram-канале выразил надежду, что 47-й президент США Дональд Трамп будет с уважением относиться к суверенным правам других государств.
"От себя и от коллег по партии поздравляю президента США Дональда Трампа с официальной инаугурацией на второй срок в Белом доме... Отмечаем, что для господина Трампа важен не только национальный интерес США, но он с уважением относится и к суверенным правам других государств", — написал политик.
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Додон пожелал Трампу успехов в продвижении миротворческой политики и выразил надежду на положительные результаты диалога между США и Россией.
"Желаем господину Трампу успехов и настойчивости в продвижении миротворческой политики и надеемся, что диалог между США и Россией принесёт положительные результаты в этом отношении", — отметил лидер молдавских социалистов.
Додон также выразил уверенность, что новая администрация США не будет закрывать глаза на злоупотребления и хищения из иностранных фондов.
"Мы верим в то, что новая администрация Соединённых Штатов сумеет построить отношения с местными властями разных стран, включая Республику Молдова, таким образом, чтобы демократические принципы плюрализма и правового государства действительно соблюдались, и так, чтобы больше не закрывались глаза на злоупотребления, на хищения из иностранных фондов", — отметил Додон.
США признали независимость Молдавии в 1992 году, с тех пор страны поддерживают дипломатические отношения и сотрудничают в различных сферах, включая экономику и энергетику.
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В миреСШАМолдавияРоссияДональд ТрампИгорь Додон
 
 
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