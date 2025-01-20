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При атаках ВСУ в ДНР за сутки погиб один человек - РИА Новости, 20.01.2025
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https://ria.ru/20250120/dnr-1994708738.html
При атаках ВСУ в ДНР за сутки погиб один человек
При атаках ВСУ в ДНР за сутки погиб один человек - РИА Новости, 20.01.2025
При атаках ВСУ в ДНР за сутки погиб один человек
Один человек погиб, еще 21 пострадал в результате вооруженной украинской агрессии по территории ДНР в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T22:04:00+03:00
2025-01-20T22:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще 21 пострадал в результате вооруженной украинской агрессии по территории ДНР в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник Пушилин сообщал, что восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали в результате атаки ударного беспилотника ВСУ по трассе Светлодарск – Новолуганск в ДНР. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела города пострадали 11 человек. Позже он сообщил, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ пострадали еще два человека. "Один человек погиб, еще 21 мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В поселке Верхнеторецкое Ясиноватского муниципального округа при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины на легковой автомобиль погиб мужчина 1952 года рождения", - написал Пушилин, уточнив, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По данным главы ДНР, вследствие украинского обстрела Макеевки и Волновахи ракетами HIMARS калибром 227 миллиметров повреждения получили школа, больница и семь многоквартирных жилых домов. Кроме того, в результате обстрела ВСУ Горловки повреждены техникум и школа искусств. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 20 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия HIMARS калибром 227 миллиметров, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаках ВСУ в ДНР за сутки погиб один человек

Пушилин: при атаках ВСУ в ДНР за сутки погиб один человек, еще 21 пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Один человек погиб, еще 21 пострадал в результате вооруженной украинской агрессии по территории ДНР в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник Пушилин сообщал, что восемь сотрудников "Донбассгаза" пострадали в результате атаки ударного беспилотника ВСУ по трассе Светлодарск – Новолуганск в ДНР. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела города пострадали 11 человек. Позже он сообщил, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ пострадали еще два человека.
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"Один человек погиб, еще 21 мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии. В поселке Верхнеторецкое Ясиноватского муниципального округа при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины на легковой автомобиль погиб мужчина 1952 года рождения", - написал Пушилин, уточнив, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
По данным главы ДНР, вследствие украинского обстрела Макеевки и Волновахи ракетами HIMARS калибром 227 миллиметров повреждения получили школа, больница и семь многоквартирных жилых домов. Кроме того, в результате обстрела ВСУ Горловки повреждены техникум и школа искусств.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 20 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия HIMARS калибром 227 миллиметров, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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