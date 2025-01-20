В Красноярске выявили причину заболевания воспитанников детсада
Норовирус стал причиной заболевания 9 воспитанников детсада в Красноярске
Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 янв – РИА Новости. Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили причину отравления девяти воспитанников детского сада в Красноярске, вирус в группу занес из дома один из заболевших, сообщает ведомство.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что ведомство организовало санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации четырёх случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди воспитанников детского сада №271. Двое из заболевших были госпитализированы.
"Стала известна причина заболевания девяти воспитанников детского сада №271. В пробах биоматериала, отобранных у заболевших детей, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа. У сотрудников младшей группы и пищеблока возбудитель не обнаружен. Данный очаг заболевания расценивается как занос в группу из домашнего очага с последующим распространением контактно-бытовым путем", - говорится в сообщении.
Пресс-служба регионального Роспотребнадзора уточняет, что группа закрыта на карантин. Двое детей, проходивших лечение в стационаре, готовятся к выписке в понедельник.
Следственные органы регионального СК 16 января возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, 15 и 16 января в медицинское учреждение Красноярска с признаками кишечной инфекции обратилось несколько воспитанников одного из детских садов города в возрасте от полутора до трех лет.
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