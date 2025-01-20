https://ria.ru/20250120/detsad-1994564939.html

В Красноярске выявили причину заболевания воспитанников детсада

В Красноярске выявили причину заболевания воспитанников детсада - РИА Новости, 20.01.2025

В Красноярске выявили причину заболевания воспитанников детсада

Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили причину отравления девяти воспитанников детского сада в Красноярске, вирус в группу занес из дома один из... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T10:37:00+03:00

2025-01-20T10:37:00+03:00

2025-01-20T10:37:00+03:00

здоровье - общество

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 20 янв – РИА Новости. Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили причину отравления девяти воспитанников детского сада в Красноярске, вирус в группу занес из дома один из заболевших, сообщает ведомство. Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что ведомство организовало санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации четырёх случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди воспитанников детского сада №271. Двое из заболевших были госпитализированы. "Стала известна причина заболевания девяти воспитанников детского сада №271. В пробах биоматериала, отобранных у заболевших детей, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа. У сотрудников младшей группы и пищеблока возбудитель не обнаружен. Данный очаг заболевания расценивается как занос в группу из домашнего очага с последующим распространением контактно-бытовым путем", - говорится в сообщении. Пресс-служба регионального Роспотребнадзора уточняет, что группа закрыта на карантин. Двое детей, проходивших лечение в стационаре, готовятся к выписке в понедельник. Следственные органы регионального СК 16 января возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, 15 и 16 января в медицинское учреждение Красноярска с признаками кишечной инфекции обратилось несколько воспитанников одного из детских садов города в возрасте от полутора до трех лет.

https://ria.ru/20250118/norovirus-1994383528.html

https://ria.ru/20241206/norovirus-1987813510.html

красноярск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)