Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске выявили причину заболевания воспитанников детсада - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/detsad-1994564939.html
В Красноярске выявили причину заболевания воспитанников детсада
В Красноярске выявили причину заболевания воспитанников детсада - РИА Новости, 20.01.2025
В Красноярске выявили причину заболевания воспитанников детсада
Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили причину отравления девяти воспитанников детского сада в Красноярске, вирус в группу занес из дома один из... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:37:00+03:00
2025-01-20T10:37:00+03:00
здоровье - общество
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805008746_35:668:2487:2047_1920x0_80_0_0_f9e134282d32a5900db2c12568ec9ad6.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 янв – РИА Новости. Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили причину отравления девяти воспитанников детского сада в Красноярске, вирус в группу занес из дома один из заболевших, сообщает ведомство. Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что ведомство организовало санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации четырёх случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди воспитанников детского сада №271. Двое из заболевших были госпитализированы. "Стала известна причина заболевания девяти воспитанников детского сада №271. В пробах биоматериала, отобранных у заболевших детей, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа. У сотрудников младшей группы и пищеблока возбудитель не обнаружен. Данный очаг заболевания расценивается как занос в группу из домашнего очага с последующим распространением контактно-бытовым путем", - говорится в сообщении. Пресс-служба регионального Роспотребнадзора уточняет, что группа закрыта на карантин. Двое детей, проходивших лечение в стационаре, готовятся к выписке в понедельник. Следственные органы регионального СК 16 января возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, 15 и 16 января в медицинское учреждение Красноярска с признаками кишечной инфекции обратилось несколько воспитанников одного из детских садов города в возрасте от полутора до трех лет.
https://ria.ru/20250118/norovirus-1994383528.html
https://ria.ru/20241206/norovirus-1987813510.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805008746_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_bb654ebcdac37b19b3e9d88ecf7ac2b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Здоровье - Общество, Красноярск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске выявили причину заболевания воспитанников детсада

Норовирус стал причиной заболевания 9 воспитанников детсада в Красноярске

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 20 янв – РИА Новости. Специалисты регионального Роспотребнадзора выявили причину отравления девяти воспитанников детского сада в Красноярске, вирус в группу занес из дома один из заболевших, сообщает ведомство.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что ведомство организовало санитарно-эпидемиологическое расследование после регистрации четырёх случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди воспитанников детского сада №271. Двое из заболевших были госпитализированы.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
У учеников закрытой из-за инфекции саратовской школы выявили норовирус
18 января, 16:34
"Стала известна причина заболевания девяти воспитанников детского сада №271. В пробах биоматериала, отобранных у заболевших детей, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа. У сотрудников младшей группы и пищеблока возбудитель не обнаружен. Данный очаг заболевания расценивается как занос в группу из домашнего очага с последующим распространением контактно-бытовым путем", - говорится в сообщении.
Пресс-служба регионального Роспотребнадзора уточняет, что группа закрыта на карантин. Двое детей, проходивших лечение в стационаре, готовятся к выписке в понедельник.
Следственные органы регионального СК 16 января возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, 15 и 16 января в медицинское учреждение Красноярска с признаками кишечной инфекции обратилось несколько воспитанников одного из детских садов города в возрасте от полутора до трех лет.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в школе Чувашии, где произошло массовое отравление учащихся - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
У девяти отравившихся школьников в Чувашии обнаружили норовирус
6 декабря 2024, 19:17
 
Здоровье - ОбществоКрасноярскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала