https://ria.ru/20250120/depozitariy-1994609614.html

Клиент депозитарного центра в Сочи остался без денег за проданную квартиру

Клиент депозитарного центра в Сочи остался без денег за проданную квартиру - РИА Новости, 20.01.2025

Клиент депозитарного центра в Сочи остался без денег за проданную квартиру

Клиент многофункционального депозитарного центра в Сочи Евгений Магницкий рассказал РИА Новости, что остался без денег за проданную квартиру, пропавших из... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:49:00+03:00

2025-01-20T13:49:00+03:00

2025-01-20T13:49:00+03:00

происшествия

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СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. Клиент многофункционального депозитарного центра в Сочи Евгений Магницкий рассказал РИА Новости, что остался без денег за проданную квартиру, пропавших из сейфовой ячейки, и вынужден под большие проценты обслуживать кредит, который брал для покупки более дорогого объекта недвижимости. По данным МВД, из сейфовых ячеек депозитарного центра были похищены деньги, в том числе валюта, почти на 170 миллионов рублей, заявления поступили от 18 клиентов компании, специализирующейся на регистрации сделок с недвижимостью. После задержания исполнительного директора центра Алексея Лазарева по подозрению к причастности к краже удалось найти в лесу тайник с частью похищенного - 600 тысяч долларов. По словам Магницкого, 15 января покупатель его квартиры сообщил, что сумму оставил в ячейке центра, но, когда он с женой приехал забирать деньги, ячейка была пуста. Они сразу отправились в полицию писать заявление. "В пятницу звонили следователям, последний раз общались со следователями, сказали - вас вызовут, следствие идет", - говорит Магницкий. Он не знает, когда удастся вернуть деньги. "Квартира уже по всем документам официально принадлежит покупателю, у нас ни денег, ни квартиры в итоге. Мы с супругой залезли в большие кредиты, залезли в большие долги, чтобы не потерять (другую – ред.) сделку, где мы уже аванс внесли, как раз планировали расширяться и продавали из-за этого квартиру. И сейчас у меня бешеные проценты, под сотку в месяц процентов только выходит, я даже не знаю, как мне с этим жить", - сетует Магницкий. Он также рассказал, что другие потерявшие в центре деньги создали общий чат, где каждый день общаются и консультируются с юристом. "Сами ждём, у нас получается целая группа потерпевших", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240327/seyf-1936172337.html

https://ria.ru/20240319/krazha-1934331291.html

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происшествия