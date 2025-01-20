В Челябинске начали проверку ДТП с трамваем
СК начал проверку ДТП с трамваем, который сбил двух пешеходов в Челябинске
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияТрамвай сбил двух пешеходов в Челябинске. 20 января 2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Трамвай сбил двух пешеходов в Челябинске. 20 января 2025
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв - РИА Новости. Следственные органы начали проверку после того, как трамвай сбил двух пешеходов в Челябинске, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщала ГАИ, авария произошла 20 января в 13.00 (11.00 мск) около дома 305е по проспекту Победы. По предварительным данным, трамвай под управлением женщины 1962 года рождения совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. В результате травмы получил несовершеннолетний, который доставлен в медицинское учреждение.
"По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении.
В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства, уточняется в сообщении. По итогам будет принято процессуальное решение, отмечается в сообщении.
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