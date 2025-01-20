https://ria.ru/20250120/cheljabinsk-1994609066.html

В Челябинске начали проверку ДТП с трамваем

В Челябинске начали проверку ДТП с трамваем - РИА Новости, 20.01.2025

В Челябинске начали проверку ДТП с трамваем

Следственные органы начали проверку после того, как трамвай сбил двух пешеходов в Челябинске, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщило в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:47:00+03:00

2025-01-20T13:47:00+03:00

2025-01-20T14:06:00+03:00

происшествия

россия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994612424_0:1:1654:931_1920x0_80_0_0_56f66c230541d5ff4d837cdda037be62.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв - РИА Новости. Следственные органы начали проверку после того, как трамвай сбил двух пешеходов в Челябинске, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону. Как сообщала ГАИ, авария произошла 20 января в 13.00 (11.00 мск) около дома 305е по проспекту Победы. По предварительным данным, трамвай под управлением женщины 1962 года рождения совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. В результате травмы получил несовершеннолетний, который доставлен в медицинское учреждение. "По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)", - говорится в сообщении. В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства, уточняется в сообщении. По итогам будет принято процессуальное решение, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240412/tramvay-1939687052.html

россия

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф