Чешская учительница обезвредила ученика, напавшего на нее с пистолетом
В Чехии учительница обезвредила ученика, который направил на нее пистолет
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники. Архивное фото
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ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Учительница средней школы в городе Рудольфове на юге Чехии обезвредила одного из своих учеников, который направил на нее пистолет, полицейские задержали учащегося, сообщило издание České noviny.
"Полиция задержала в понедельник ученика средней школы в городе Рудольфове Южно-Чешского края, который угрожал учительнице пистолетом, но она самостоятельно сумела его обезвредить. Во время инцидента никто не получил ранений. По словам прибывшего в школу гетмана (главы) края Мартина Кубы, данный ученик имел при себе и другое оружие", - пишет издание.
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"Данный ученик вышел в туалет, а затем вернулся в класс с пистолетом и действительно хотел выстрелить в учительницу. Однако ему это не удалось, поскольку учительница среагировала на ситуацию очень быстро и продуманно, обезвредив нападавшего. Шокирует и тот факт, что ученик имел при себе и другое оружие", - сообщил Куба, добавив, что речь идет о ноже и небольшом топоре.
Представитель полиции Иржи Матцнер отказался подтвердить журналистам слова гетмана, поскольку расследование инцидента только началось. По словам Матцнера, в минувшем году все учителя и технические работники школы приняли участие в проекте "Активный нападающий", в ходе которого представители полиции не только рассказывали, но и наглядно показывали, как необходимо действовать в случае возникновения в школе подобной ситуации. "По нашей информации, сегодня учительница и другие ученики отреагировали на инцидент именно так, как их учили", - сказал Матцнер.
Проект "Активный нападающий" был разработан и начал отрабатываться в школах в минувшем году после того, как 21 декабря 2023 года произошла трагедия на философском факультете Карлова университета в Праге. В этот день 24-летний студент Давид К. по неизвестным причинам начал стрелять из принесенного из дома оружия по находившимся в здании и рядом с ним на улице людям. При этом он застрелил 14 человек и ранил еще 25, после чего покончил с собой.
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