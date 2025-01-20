https://ria.ru/20250120/chekhiya-1994714607.html

Чешская учительница обезвредила ученика, напавшего на нее с пистолетом

Чешская учительница обезвредила ученика, напавшего на нее с пистолетом - РИА Новости, 20.01.2025

Чешская учительница обезвредила ученика, напавшего на нее с пистолетом

Учительница средней школы в городе Рудольфове на юге Чехии обезвредила одного из своих учеников, который направил на нее пистолет, полицейские задержали... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T23:51:00+03:00

2025-01-20T23:51:00+03:00

2025-01-20T23:51:00+03:00

в мире

чехия

куба

прага

карлов университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Учительница средней школы в городе Рудольфове на юге Чехии обезвредила одного из своих учеников, который направил на нее пистолет, полицейские задержали учащегося, сообщило издание České noviny. "Полиция задержала в понедельник ученика средней школы в городе Рудольфове Южно-Чешского края, который угрожал учительнице пистолетом, но она самостоятельно сумела его обезвредить. Во время инцидента никто не получил ранений. По словам прибывшего в школу гетмана (главы) края Мартина Кубы, данный ученик имел при себе и другое оружие", - пишет издание. "Данный ученик вышел в туалет, а затем вернулся в класс с пистолетом и действительно хотел выстрелить в учительницу. Однако ему это не удалось, поскольку учительница среагировала на ситуацию очень быстро и продуманно, обезвредив нападавшего. Шокирует и тот факт, что ученик имел при себе и другое оружие", - сообщил Куба, добавив, что речь идет о ноже и небольшом топоре. Представитель полиции Иржи Матцнер отказался подтвердить журналистам слова гетмана, поскольку расследование инцидента только началось. По словам Матцнера, в минувшем году все учителя и технические работники школы приняли участие в проекте "Активный нападающий", в ходе которого представители полиции не только рассказывали, но и наглядно показывали, как необходимо действовать в случае возникновения в школе подобной ситуации. "По нашей информации, сегодня учительница и другие ученики отреагировали на инцидент именно так, как их учили", - сказал Матцнер. Проект "Активный нападающий" был разработан и начал отрабатываться в школах в минувшем году после того, как 21 декабря 2023 года произошла трагедия на философском факультете Карлова университета в Праге. В этот день 24-летний студент Давид К. по неизвестным причинам начал стрелять из принесенного из дома оружия по находившимся в здании и рядом с ним на улице людям. При этом он застрелил 14 человек и ранил еще 25, после чего покончил с собой.

https://ria.ru/20231108/gamburg-1908234856.html

https://ria.ru/20241121/shestiklassnik-1984998712.html

чехия

куба

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чехия, куба, прага, карлов университет