Рейтинг@Mail.ru
Чешская учительница обезвредила ученика, напавшего на нее с пистолетом - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/chekhiya-1994714607.html
Чешская учительница обезвредила ученика, напавшего на нее с пистолетом
Чешская учительница обезвредила ученика, напавшего на нее с пистолетом - РИА Новости, 20.01.2025
Чешская учительница обезвредила ученика, напавшего на нее с пистолетом
Учительница средней школы в городе Рудольфове на юге Чехии обезвредила одного из своих учеников, который направил на нее пистолет, полицейские задержали... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T23:51:00+03:00
2025-01-20T23:51:00+03:00
в мире
чехия
куба
прага
карлов университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg
ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Учительница средней школы в городе Рудольфове на юге Чехии обезвредила одного из своих учеников, который направил на нее пистолет, полицейские задержали учащегося, сообщило издание České noviny. "Полиция задержала в понедельник ученика средней школы в городе Рудольфове Южно-Чешского края, который угрожал учительнице пистолетом, но она самостоятельно сумела его обезвредить. Во время инцидента никто не получил ранений. По словам прибывшего в школу гетмана (главы) края Мартина Кубы, данный ученик имел при себе и другое оружие", - пишет издание. "Данный ученик вышел в туалет, а затем вернулся в класс с пистолетом и действительно хотел выстрелить в учительницу. Однако ему это не удалось, поскольку учительница среагировала на ситуацию очень быстро и продуманно, обезвредив нападавшего. Шокирует и тот факт, что ученик имел при себе и другое оружие", - сообщил Куба, добавив, что речь идет о ноже и небольшом топоре. Представитель полиции Иржи Матцнер отказался подтвердить журналистам слова гетмана, поскольку расследование инцидента только началось. По словам Матцнера, в минувшем году все учителя и технические работники школы приняли участие в проекте "Активный нападающий", в ходе которого представители полиции не только рассказывали, но и наглядно показывали, как необходимо действовать в случае возникновения в школе подобной ситуации. "По нашей информации, сегодня учительница и другие ученики отреагировали на инцидент именно так, как их учили", - сказал Матцнер. Проект "Активный нападающий" был разработан и начал отрабатываться в школах в минувшем году после того, как 21 декабря 2023 года произошла трагедия на философском факультете Карлова университета в Праге. В этот день 24-летний студент Давид К. по неизвестным причинам начал стрелять из принесенного из дома оружия по находившимся в здании и рядом с ним на улице людям. При этом он застрелил 14 человек и ранил еще 25, после чего покончил с собой.
https://ria.ru/20231108/gamburg-1908234856.html
https://ria.ru/20241121/shestiklassnik-1984998712.html
чехия
куба
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_b61ab88c78ad18a4eedade366d17ce42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, куба, прага, карлов университет
В мире, Чехия, Куба, Прага, Карлов университет
Чешская учительница обезвредила ученика, напавшего на нее с пистолетом

В Чехии учительница обезвредила ученика, который направил на нее пистолет

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Учительница средней школы в городе Рудольфове на юге Чехии обезвредила одного из своих учеников, который направил на нее пистолет, полицейские задержали учащегося, сообщило издание České noviny.
"Полиция задержала в понедельник ученика средней школы в городе Рудольфове Южно-Чешского края, который угрожал учительнице пистолетом, но она самостоятельно сумела его обезвредить. Во время инцидента никто не получил ранений. По словам прибывшего в школу гетмана (главы) края Мартина Кубы, данный ученик имел при себе и другое оружие", - пишет издание.
Сотрудники полиции Германии - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Гамбурге окончили проверку школы, где учителю угрожали пистолетом
8 ноября 2023, 18:32
"Данный ученик вышел в туалет, а затем вернулся в класс с пистолетом и действительно хотел выстрелить в учительницу. Однако ему это не удалось, поскольку учительница среагировала на ситуацию очень быстро и продуманно, обезвредив нападавшего. Шокирует и тот факт, что ученик имел при себе и другое оружие", - сообщил Куба, добавив, что речь идет о ноже и небольшом топоре.
Представитель полиции Иржи Матцнер отказался подтвердить журналистам слова гетмана, поскольку расследование инцидента только началось. По словам Матцнера, в минувшем году все учителя и технические работники школы приняли участие в проекте "Активный нападающий", в ходе которого представители полиции не только рассказывали, но и наглядно показывали, как необходимо действовать в случае возникновения в школе подобной ситуации. "По нашей информации, сегодня учительница и другие ученики отреагировали на инцидент именно так, как их учили", - сказал Матцнер.
Проект "Активный нападающий" был разработан и начал отрабатываться в школах в минувшем году после того, как 21 декабря 2023 года произошла трагедия на философском факультете Карлова университета в Праге. В этот день 24-летний студент Давид К. по неизвестным причинам начал стрелять из принесенного из дома оружия по находившимся в здании и рядом с ним на улице людям. При этом он застрелил 14 человек и ранил еще 25, после чего покончил с собой.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Чебоксарах обезвредили шестиклассника, угрожавшего ученикам ножом
21 ноября 2024, 14:00
 
В миреЧехияКубаПрагаКарлов университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала