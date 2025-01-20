https://ria.ru/20250120/chechnja-1994661990.html

В Чечне спасатели нашли трех заблудившихся в лесу подростков

В Чечне спасатели нашли трех заблудившихся в лесу подростков - РИА Новости, 20.01.2025

В Чечне спасатели нашли трех заблудившихся в лесу подростков

Чеченские спасатели нашли троих заблудившихся в лесу подростков - сборщиков черемши, сообщила пресс-служба регионального МЧС России. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:23:00+03:00

2025-01-20T17:23:00+03:00

2025-01-20T17:23:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 20 янв - РИА Новости. Чеченские спасатели нашли троих заблудившихся в лесу подростков - сборщиков черемши, сообщила пресс-служба регионального МЧС России. Уточняется, что подростки заблудились в лесном массиве Серноводского района Чечни. Молодые люди до наступления темноты не вернулись домой, и родственники обратились за помощью к спасателям. "Поисково-спасательные работы проводились в течение шести часов при минусовой температуре. К часу ночи сотрудники МЧС России нашли заблудившихся. Обессиленных подростков согрели у костра и накормили. Вскоре все трое уже были дома", - сообщает пресс-служба. В Чечне сбор черемши является популярным способом сезонного заработка. За этим диким растением отправляются в горные районы маленькими группами или же семьями с января по март. Несмотря на специфический запах, черемшу чеченцы обожают. Самый распространенный способ приготовления – это жарка или использование в качестве начинки национальных блюд. В последнее время повара стали использовать черемшу более разнообразно – готовят из нее пиццу и даже аутентичные десерты.

https://ria.ru/20241104/krym-1981770924.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия