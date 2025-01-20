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ВС России уничтожили беспилотник противника "Вектор" в Горловке
ВС России уничтожили беспилотник противника "Вектор" в Горловке - РИА Новости, 20.01.2025
ВС России уничтожили беспилотник противника "Вектор" в Горловке
Расчет противовоздушной обороны 3-его армейского корпуса группировки войск "Юг" уничтожил разведывательный БПЛА противника "Вектор" с искусственным интеллектом, РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:36:00+03:00
2025-01-20T19:36:00+03:00
2025-01-20T19:36:00+03:00
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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Расчет противовоздушной обороны 3-его армейского корпуса группировки войск "Юг" уничтожил разведывательный БПЛА противника "Вектор" с искусственным интеллектом, осуществляющий воздушную разведку Горловки (ДНР), сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Двадцатого января 2025 года средствами ПВО 3-го армейского корпуса был уничтожен разведывательный БПЛА противника "Вектор" с искусственным интеллектом, осуществляющий воздушную разведку Горловки (ДНР)", - сообщили в министерстве. Уточняется, что при ведении боевой работы подразделениями дивизиона противовоздушной обороны была обнаружена на западной окраине Горловки воздушная цель, идентифицированная как БПЛА противника самолетного типа "Вектор" немецкого производства. "Цель была уничтожена на высоте две тысячи метров зенитно-ракетным комплексом БУК М1-2 3-го армейского корпуса", - добавили в Минобороны РФ. Потеряв БПЛА, противник лишился возможности корректировать и продолжать наносить артудары по Горловке, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20250120/svo-1994645527.html
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в мире, донецкая народная республика, горловка, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили беспилотник противника "Вектор" в Горловке
Расчет ПВО уничтожил беспилотник противника "Вектор" с ИИ в Горловке