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При попытке атаковать Мелитополь в Запорожской области сбили четыре БПЛА
При попытке атаковать Мелитополь в Запорожской области сбили четыре БПЛА - РИА Новости, 20.01.2025
При попытке атаковать Мелитополь в Запорожской области сбили четыре БПЛА
Четыре беспилотника ВСУ сбиты при попытке атаковать Мелитополь, пострадавших нет, сообщает администрация города. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:01:00+03:00
2025-01-20T09:01:00+03:00
2025-01-20T09:06:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Четыре беспилотника ВСУ сбиты при попытке атаковать Мелитополь, пострадавших нет, сообщает администрация города."Сегодня около восьми утра противник осуществил попытку атаковать Мелитополь БПЛА. Силами ПВО сбиты все четыре БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.По данным местных властей, пострадавших нет.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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безопасность, вооруженные силы украины, мелитополь, запорожская область, россия
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, Запорожская область, Россия
При попытке атаковать Мелитополь в Запорожской области сбили четыре БПЛА
При атаке Мелитополя в Запорожской области сбили четыре БПЛА, пострадавших нет