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Глава Брянской области рассказал о последствиях ракетной атаки
Глава Брянской области рассказал о последствиях ракетной атаки - РИА Новости, 20.01.2025
Глава Брянской области рассказал о последствиях ракетной атаки
Четыре ракеты HIMARS и 14 БПЛА уничтожены за ночь в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:24:00+03:00
2025-01-20T08:24:00+03:00
2025-01-20T08:25:00+03:00
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Четыре ракеты HIMARS и 14 БПЛА уничтожены за ночь в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз."В течение прошедшей ночи наши доблестные защитники отразили очередную вражескую атаку. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников", - написал он.
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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Глава Брянской области рассказал о последствиях ракетной атаки
Богомаз: над Брянской областью уничтожили четыре ракеты HIMARS, пострадавших нет