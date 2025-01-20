https://ria.ru/20250120/bpla-1994545909.html

Глава Брянской области рассказал о последствиях ракетной атаки

Глава Брянской области рассказал о последствиях ракетной атаки - РИА Новости, 20.01.2025

Глава Брянской области рассказал о последствиях ракетной атаки

Четыре ракеты HIMARS и 14 БПЛА уничтожены за ночь в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:24:00+03:00

2025-01-20T08:24:00+03:00

2025-01-20T08:25:00+03:00

безопасность

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Четыре ракеты HIMARS и 14 БПЛА уничтожены за ночь в небе над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз."В течение прошедшей ночи наши доблестные защитники отразили очередную вражескую атаку. Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников", - написал он.

https://ria.ru/20250120/bespilotniki-1994545738.html

брянская область

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2025

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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)