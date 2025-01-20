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Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области

Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области - РИА Новости, 20.01.2025

Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области

Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области, незначительное возгорание ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T07:58:00+03:00

2025-01-20T07:58:00+03:00

2025-01-20T07:58:00+03:00

происшествия

калужская область

калуга

владислав шапша

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области, незначительное возгорание ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Сегодня ночью помимо двух БПЛА, о которых информировал ранее, силами ПВО уничтожены еще четыре БПЛА в Калуге и Бабынинском районе. На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия. Возникшее незначительное возгорание оперативно ликвидировано силами спасательных служб. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет", - написал он.

https://ria.ru/20250118/pozhar-1994325970.html

калужская область

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происшествия, калужская область, калуга, владислав шапша