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Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области
Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области - РИА Новости, 20.01.2025
Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области
Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области, незначительное возгорание ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:58:00+03:00
2025-01-20T07:58:00+03:00
2025-01-20T07:58:00+03:00
происшествия
калужская область
калуга
владислав шапша
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области, незначительное возгорание ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. "Сегодня ночью помимо двух БПЛА, о которых информировал ранее, силами ПВО уничтожены еще четыре БПЛА в Калуге и Бабынинском районе. На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия. Возникшее незначительное возгорание оперативно ликвидировано силами спасательных служб. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет", - написал он.
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происшествия, калужская область, калуга, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Калуга, Владислав Шапша
Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области
Шапша: обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Калужской области