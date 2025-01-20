https://ria.ru/20250120/bloger-1994602276.html

В Горячем Ключе начали проверку после видео с блогером "Мага-торнадо"

В Горячем Ключе начали проверку после видео с блогером "Мага-торнадо" - РИА Новости, 20.01.2025

В Горячем Ключе начали проверку после видео с блогером "Мага-торнадо"

Правоохранительные органы начали проверку после появления в сети кадров, где скандальный блогер "Мага-торнадо" заставляет маленького сына целовать манекен и... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:27:00+03:00

2025-01-20T13:27:00+03:00

2025-01-20T13:49:00+03:00

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КРАСНОДАР, 20 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после появления в сети кадров, где скандальный блогер "Мага-торнадо" заставляет маленького сына целовать манекен и материться, сообщили в краевом ГУМВД. Ранее в сети появились кадры, где мужчина спрашивает у мальчика, нравится ли ему женский манекен, поднимает ребенка на руки и просит поцеловать пластиковую фигуру, а затем сам целует ее в губы и спрашивает сына, не расскажет ли тот об этом дома. На других кадрах мужчина просит ребенка обматерить надгробие. В конце этих роликов блогер дает малышу пять. "По факту публикации, выявленной в сети интернет, на которой запечатлен скандально известный блогер с малолетним ребёнком, в ОМВД России по Горячему Ключу назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям родителей малыша", - говорится в сообщении полицейского главка. Как уточнили РИА Новости в ГУМВД, речь идет о блогере "Мага-торнадо", которого уже не раз задерживали за оскорбление и провокацию других водителей на дороге и сотрудников полиции, в августе прошлого года в отношении него составлен административный протокол за вызывающее поведение и неуважение к окружающим. При этом на новых кадрах он уже со своим сыном. Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". СУСК России по Кубани также начало проверку по данному факту.

https://ria.ru/20250117/lerchek-1994274149.html

https://rsport.ria.ru/20241014/litvin-1977929658.html

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происшествия, россия, общество, горячий ключ