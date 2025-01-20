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В Горячем Ключе начали проверку после видео с блогером "Мага-торнадо" - РИА Новости, 20.01.2025
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13:27 20.01.2025 (обновлено: 13:49 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/bloger-1994602276.html
В Горячем Ключе начали проверку после видео с блогером "Мага-торнадо"
В Горячем Ключе начали проверку после видео с блогером "Мага-торнадо" - РИА Новости, 20.01.2025
В Горячем Ключе начали проверку после видео с блогером "Мага-торнадо"
Правоохранительные органы начали проверку после появления в сети кадров, где скандальный блогер "Мага-торнадо" заставляет маленького сына целовать манекен и... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:27:00+03:00
2025-01-20T13:49:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 20 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после появления в сети кадров, где скандальный блогер "Мага-торнадо" заставляет маленького сына целовать манекен и материться, сообщили в краевом ГУМВД. Ранее в сети появились кадры, где мужчина спрашивает у мальчика, нравится ли ему женский манекен, поднимает ребенка на руки и просит поцеловать пластиковую фигуру, а затем сам целует ее в губы и спрашивает сына, не расскажет ли тот об этом дома. На других кадрах мужчина просит ребенка обматерить надгробие. В конце этих роликов блогер дает малышу пять. "По факту публикации, выявленной в сети интернет, на которой запечатлен скандально известный блогер с малолетним ребёнком, в ОМВД России по Горячему Ключу назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям родителей малыша", - говорится в сообщении полицейского главка. Как уточнили РИА Новости в ГУМВД, речь идет о блогере "Мага-торнадо", которого уже не раз задерживали за оскорбление и провокацию других водителей на дороге и сотрудников полиции, в августе прошлого года в отношении него составлен административный протокол за вызывающее поведение и неуважение к окружающим. При этом на новых кадрах он уже со своим сыном. Отмечается, что сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". СУСК России по Кубани также начало проверку по данному факту.
https://ria.ru/20250117/lerchek-1994274149.html
https://rsport.ria.ru/20241014/litvin-1977929658.html
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происшествия, россия, общество, горячий ключ
Происшествия, Россия, Общество, Горячий Ключ
В Горячем Ключе начали проверку после видео с блогером "Мага-торнадо"

В Горячем Ключе проверят видео, где блогер заставляет ребенка целовать манекен

© Кадр видео из соцсетейСтоп-кадр видеоролика, опубликованного блогером "Мага-торнадо"
Стоп-кадр видеоролика, опубликованного блогером Мага-торнадо - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Стоп-кадр видеоролика, опубликованного блогером "Мага-торнадо"
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КРАСНОДАР, 20 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после появления в сети кадров, где скандальный блогер "Мага-торнадо" заставляет маленького сына целовать манекен и материться, сообщили в краевом ГУМВД.
Ранее в сети появились кадры, где мужчина спрашивает у мальчика, нравится ли ему женский манекен, поднимает ребенка на руки и просит поцеловать пластиковую фигуру, а затем сам целует ее в губы и спрашивает сына, не расскажет ли тот об этом дома. На других кадрах мужчина просит ребенка обматерить надгробие. В конце этих роликов блогер дает малышу пять.
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"По факту публикации, выявленной в сети интернет, на которой запечатлен скандально известный блогер с малолетним ребёнком, в ОМВД России по Горячему Ключу назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям родителей малыша", - говорится в сообщении полицейского главка.
Как уточнили РИА Новости в ГУМВД, речь идет о блогере "Мага-торнадо", которого уже не раз задерживали за оскорбление и провокацию других водителей на дороге и сотрудников полиции, в августе прошлого года в отношении него составлен административный протокол за вызывающее поведение и неуважение к окружающим. При этом на новых кадрах он уже со своим сыном.
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СУСК России по Кубани также начало проверку по данному факту.
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