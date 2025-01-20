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Суд рассмотрит ходатайство о доступе к недвижимости Блиновской - РИА Новости, 20.01.2025
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11:17 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/blinovskaya-1994572742.html
Суд рассмотрит ходатайство о доступе к недвижимости Блиновской
Суд рассмотрит ходатайство о доступе к недвижимости Блиновской - РИА Новости, 20.01.2025
Суд рассмотрит ходатайство о доступе к недвижимости Блиновской
Арбитражный суд Москвы назначил на 3 марта рассмотрение ходатайства Марии Ознобихиной, финансового управляющего блогера Елены Блиновской, которая просит... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:17:00+03:00
2025-01-20T11:17:00+03:00
происшествия
москва
ярославская область
елена блиновская
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 3 марта рассмотрение ходатайства Марии Ознобихиной, финансового управляющего блогера Елены Блиновской, которая просит обеспечить ей доступ к принадлежащим Блиновской и ее мужу объектам недвижимости. "В арбитражный суд города Москвы… поступило заявление финансового управляющего должника об обязании Блиновской Е.О. и Блиновского А.В. предоставить доступ к объектам недвижимого имущества должника. Указанное заявление подлежит назначению к рассмотрению в судебном заседании", - говорится в определении суда. Блиновская в мае 2024 года подала заявление о собственном банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления трех кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей, от ВТБ – на сумму около 270 миллионов и от Сбербанка – на сумму около 8 миллионов. Требования пока не рассмотрены. Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) - около 1,2 миллиарда. На заседании 13 ноября Морозов сообщал, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. Банкротом могут признать также ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
https://ria.ru/20241226/blinovskaya-1991479425.html
https://ria.ru/20250116/blinovskaya-1994008629.html
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происшествия, москва, ярославская область, елена блиновская, сбербанк россии, россия
Происшествия, Москва, Ярославская область, Елена Блиновская, Сбербанк России, Россия
Суд рассмотрит ходатайство о доступе к недвижимости Блиновской

Суд рассмотрит вопрос о доступе Блиновской к объектам недвижимости 3 марта

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 3 марта рассмотрение ходатайства Марии Ознобихиной, финансового управляющего блогера Елены Блиновской, которая просит обеспечить ей доступ к принадлежащим Блиновской и ее мужу объектам недвижимости.
«
"В арбитражный суд города Москвы… поступило заявление финансового управляющего должника об обязании Блиновской Е.О. и Блиновского А.В. предоставить доступ к объектам недвижимого имущества должника. Указанное заявление подлежит назначению к рассмотрению в судебном заседании", - говорится в определении суда.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Актриса из "Марафона желаний" дала показания по делу Блиновской
26 декабря 2024, 15:33
Блиновская в мае 2024 года подала заявление о собственном банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан.
С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления трех кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС России – в размере около 1,2 миллиарда рублей, от ВТБ – на сумму около 270 миллионов и от Сбербанка – на сумму около 8 миллионов. Требования пока не рассмотрены.
Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.
Елена Блиновская в суде. 16 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям
16 января, 14:47
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) - около 1,2 миллиарда. На заседании 13 ноября Морозов сообщал, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. Банкротом могут признать также ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги
16 января, 14:32
 
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