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Всплывшая в СМИ информация о Блинкене вызвала гнев в Сети
Всплывшая в СМИ информация о Блинкене вызвала гнев в Сети - РИА Новости, 20.01.2025
Всплывшая в СМИ информация о Блинкене вызвала гнев в Сети
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х поделился публикацией New York Times о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:24:00+03:00
2025-01-20T18:24:00+03:00
2025-01-20T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х поделился публикацией New York Times о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении конфликта на Украине в 2022 году, и вызвал гнев в Сети."Блинкена действительно нужно привлечь к ответственности", — призвал пользователь."Ведущий дипломат? Какую дипломатию он когда-либо проводил?" — сыронизировал другой."Так он раздул угли конфликта", — отметил читатель."Ручки убивает больше, чем оружие", — написал еще один."Блинкен, не колеблясь, пожертвовал бы мирными жителями ради собственных интересов", — добавил комментатор."Он преступник, ему нужно увидеть внутреннюю часть тюремной камеры", — поддержал других пользователь."Тони Блинкен был продавцом оружия, выдававшим себя за дипломата", — резюмировал читатель.В статье NYT отмечается, что американский госсекретарь часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия на Украину. В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
https://ria.ru/20250120/orban-1994664064.html
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в мире, украина, сша, стамбул, энтони блинкен, владимир зеленский, министерство обороны сша, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Стамбул, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Верховная Рада Украины