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Блинкену припомнили особые слова о России и Украине
Блинкену припомнили особые слова о России и Украине - РИА Новости, 20.01.2025
Блинкену припомнили особые слова о России и Украине
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил покидающему должность госсекретаря США Энтони Блинкену его слова об отношениях России и Украины. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:01:00+03:00
2025-01-20T06:01:00+03:00
2025-01-20T06:01:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X напомнил покидающему должность госсекретаря США Энтони Блинкену его слова об отношениях России и Украины.В сделанном заявлении несколько лет назад Блинкен отметил, что Соединенные Штаты понимают особые исторические и культурные отношения Москвы и Киева, у которых нет причин не сохраниться."Но теперь, благодаря ему и его коррумпированному боссу с деменцией, миллион украинцев мертв", — прокомментировал журналист.Блинкен занимает пост государственного секретаря с 26 января 2021 года, до этого, в 2013-2017 годы он успел поработать в администрации Барака Обамы как замглавы Госдепа и заместитель советника президента по нацбезопасности.
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в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, чей боуз
В мире, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Чей Боуз
Блинкену припомнили особые слова о России и Украине
Журналист Боуз напомнил Блинкену его слова об исторических связях РФ и Украины