https://ria.ru/20250120/bitkoin-1994559260.html

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 20.01.2025

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина в понедельник обновила исторический максимум, превысив 109 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T10:09:00+03:00

2025-01-20T10:09:00+03:00

2025-01-20T10:11:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник обновила исторический максимум, превысив 109 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.58 мск дорожал на 1,69% за сутки - до 107 646,76 доллара. Ранее показатель впервые находился выше отметки в 109 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,7% - в среднем до 107 157,21 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, биткоин, курс доллара