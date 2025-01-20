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Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 20.01.2025
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10:09 20.01.2025 (обновлено: 10:11 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/bitkoin-1994559260.html
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 20.01.2025
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина в понедельник обновила исторический максимум, превысив 109 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник обновила исторический максимум, превысив 109 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.58 мск дорожал на 1,69% за сутки - до 107 646,76 доллара. Ранее показатель впервые находился выше отметки в 109 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,7% - в среднем до 107 157,21 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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экономика, биткоин, курс доллара
Экономика, Биткоин, Курс доллара
Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 109 тысяч долларов

© Fotolia/123dartistЭлектронная валюта биткоин (bitcoin)
Электронная валюта биткоин (bitcoin) - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Fotolia/123dartist
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник обновила исторический максимум, превысив 109 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.58 мск дорожал на 1,69% за сутки - до 107 646,76 доллара. Ранее показатель впервые находился выше отметки в 109 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,7% - в среднем до 107 157,21 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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