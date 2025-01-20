https://ria.ru/20250120/biblioteki-1994614871.html

Порядка 900 выставок пройдут в подмосковных библиотеках в 2025 году

Порядка 900 выставок пройдут в подмосковных библиотеках в 2025 году - РИА Новости, 20.01.2025

Порядка 900 выставок пройдут в подмосковных библиотеках в 2025 году

Подмосковные библиотеки проведут порядка 900 выставок в 2025 году, среди них будут как экспозиции работ художников, так и выставки литературных произведений,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:13:00+03:00

2025-01-20T14:13:00+03:00

2025-01-20T14:13:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подмосковные библиотеки проведут порядка 900 выставок в 2025 году, среди них будут как экспозиции работ художников, так и выставки литературных произведений, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Порядка 900 выставок представят в библиотеках Подмосковья в этом году. Так, в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина (город Мытищи) уже заработала экспозиция "Пейзажная лирика" художника Сергея Чертова. Большинство работ автор создает с натуры на пленэре или по этюдным материалам. На картинах изображены живописные места Тихвина (родного города художника), Московской области и других регионов", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы. В свою очередь, в библиотеке имени И. Ф. Горбунова в Ивантеевке открылась выставка работ фотоклуба "Пушкино", а с собранием произведений Сергея Монахова "Аэрография" можно познакомиться в Дмитровской центральной библиотеке.

https://ria.ru/20250117/podmoskove-1994222171.html

московская область (подмосковье)

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тихвин

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, тихвин