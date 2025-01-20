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Порядка 900 выставок пройдут в подмосковных библиотеках в 2025 году - РИА Новости, 20.01.2025
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Новости Подмосковья
 
14:13 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/biblioteki-1994614871.html
Порядка 900 выставок пройдут в подмосковных библиотеках в 2025 году
Порядка 900 выставок пройдут в подмосковных библиотеках в 2025 году - РИА Новости, 20.01.2025
Порядка 900 выставок пройдут в подмосковных библиотеках в 2025 году
Подмосковные библиотеки проведут порядка 900 выставок в 2025 году, среди них будут как экспозиции работ художников, так и выставки литературных произведений,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:13:00+03:00
2025-01-20T14:13:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подмосковные библиотеки проведут порядка 900 выставок в 2025 году, среди них будут как экспозиции работ художников, так и выставки литературных произведений, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Порядка 900 выставок представят в библиотеках Подмосковья в этом году. Так, в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина (город Мытищи) уже заработала экспозиция "Пейзажная лирика" художника Сергея Чертова. Большинство работ автор создает с натуры на пленэре или по этюдным материалам. На картинах изображены живописные места Тихвина (родного города художника), Московской области и других регионов", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы. В свою очередь, в библиотеке имени И. Ф. Горбунова в Ивантеевке открылась выставка работ фотоклуба "Пушкино", а с собранием произведений Сергея Монахова "Аэрография" можно познакомиться в Дмитровской центральной библиотеке.
https://ria.ru/20250117/podmoskove-1994222171.html
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московская область (подмосковье), мытищи, тихвин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Тихвин
Порядка 900 выставок пройдут в подмосковных библиотеках в 2025 году

Библиотеки Подмосковья проведут около 900 выставок в 2025 году

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиПорядка 900 выставок пройдут в подмосковных библиотеках в 2025 году
Порядка 900 выставок пройдут в подмосковных библиотеках в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Порядка 900 выставок пройдут в подмосковных библиотеках в 2025 году
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подмосковные библиотеки проведут порядка 900 выставок в 2025 году, среди них будут как экспозиции работ художников, так и выставки литературных произведений, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Порядка 900 выставок представят в библиотеках Подмосковья в этом году. Так, в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина (город Мытищи) уже заработала экспозиция "Пейзажная лирика" художника Сергея Чертова. Большинство работ автор создает с натуры на пленэре или по этюдным материалам. На картинах изображены живописные места Тихвина (родного города художника), Московской области и других регионов", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы.
В свою очередь, в библиотеке имени И. Ф. Горбунова в Ивантеевке открылась выставка работ фотоклуба "Пушкино", а с собранием произведений Сергея Монахова "Аэрография" можно познакомиться в Дмитровской центральной библиотеке.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиТихвин
 
 
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