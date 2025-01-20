https://ria.ru/20250120/bespilotniki-1994555094.html
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Татарстана
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Татарстана - РИА Новости, 20.01.2025
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Татарстана
Дежурные средства российской ПВО уничтожили утром в понедельник два украинских беспилотника над Татарстаном, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:47:00+03:00
2025-01-20T09:47:00+03:00
2025-01-20T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
республика татарстан (татарстан)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили утром в понедельник два украинских беспилотника над Татарстаном, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в ведомстве сообщили об одном украинском БПЛА, сбитом ночью над этим российским регионом."Двадцатого января с 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, республика татарстан (татарстан), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Республика Татарстан (Татарстан), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Татарстана
МО РФ: ПВО с 6:00 до 7:00 мск уничтожила два украинских БПЛА над Татарстаном