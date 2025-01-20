https://ria.ru/20250120/bespilotniki-1994555094.html

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Татарстана

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Татарстана - РИА Новости, 20.01.2025

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Татарстана

Дежурные средства российской ПВО уничтожили утром в понедельник два украинских беспилотника над Татарстаном, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:47:00+03:00

2025-01-20T09:47:00+03:00

2025-01-20T09:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

республика татарстан (татарстан)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили утром в понедельник два украинских беспилотника над Татарстаном, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в ведомстве сообщили об одном украинском БПЛА, сбитом ночью над этим российским регионом."Двадцатого января с 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Татарстан", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994554292.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, республика татарстан (татарстан), министерство обороны рф (минобороны рф)