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Украинские дроны попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане
Украинские дроны попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане - РИА Новости, 20.01.2025
Украинские дроны попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане
Промышленные предприятия Татарстана подверглись атаке украинских беспилотников, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:07:00+03:00
2025-01-20T08:07:00+03:00
2025-01-20T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
республика татарстан (татарстан)
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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КАЗАНЬ, 20 янв — РИА Новости. Промышленные предприятия Татарстана подверглись атаке украинских беспилотников, сообщила пресс-служба главы республики."Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет", — говорится в релизе.Экстренные службы занимаются ликвидацией последствий. На место приехал глава Татарстана Рустам Минниханов, добавили в пресс-службе.Все предприятия работают в штатном режиме, подчеркнули там.По информации Минобороны, минувшей ночью в небе над Татарстаном сбили один украинский беспилотник и еще 30 — над Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Рязанской и Орловской областями.При этом мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупреждала горожан об опасности атаки дронов. Местные жители пишут в соцсетях, что слышали несколько громких хлопков, а также публикуют видео с яркой вспышкой над городом.В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
https://ria.ru/20250117/sposob-1994239599.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан), казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Украинские дроны попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане
Власти Татарстана сообщили об атаке дронов ВСУ на промышленные предприятия