https://ria.ru/20250120/bespilotniki-1994544808.html

Украинские дроны попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане

Украинские дроны попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане - РИА Новости, 20.01.2025

Украинские дроны попытались атаковать промышленные предприятия в Татарстане

Промышленные предприятия Татарстана подверглись атаке украинских беспилотников, сообщила пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:07:00+03:00

2025-01-20T08:07:00+03:00

2025-01-20T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

республика татарстан (татарстан)

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны рф (минобороны рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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КАЗАНЬ, 20 янв — РИА Новости. Промышленные предприятия Татарстана подверглись атаке украинских беспилотников, сообщила пресс-служба главы республики."Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет", — говорится в релизе.Экстренные службы занимаются ликвидацией последствий. На место приехал глава Татарстана Рустам Минниханов, добавили в пресс-службе.Все предприятия работают в штатном режиме, подчеркнули там.По информации Минобороны, минувшей ночью в небе над Татарстаном сбили один украинский беспилотник и еще 30 — над Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Рязанской и Орловской областями.При этом мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупреждала горожан об опасности атаки дронов. Местные жители пишут в соцсетях, что слышали несколько громких хлопков, а также публикуют видео с яркой вспышкой над городом.В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

https://ria.ru/20250117/sposob-1994239599.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика татарстан (татарстан), казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)