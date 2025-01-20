https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994554292.html
В Казани обломок беспилотника упал рядом с жилым домом
В Казани обломок беспилотника упал рядом с жилым домом - РИА Новости, 20.01.2025
В Казани обломок беспилотника упал рядом с жилым домом
Обломок упал рядом с домом на улице Можайского в Казани на фоне атаки БПЛА на Татарстан, упавшая деталь не взрывоопасная, сообщает мэрия города. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:41:00+03:00
2025-01-20T09:41:00+03:00
2025-01-20T11:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
казань
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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КАЗАНЬ, 20 янв — РИА Новости. Обломок упал рядом с домом на улице Можайского в Казани на фоне атаки БПЛА на Татарстан, упавшая деталь не взрывоопасная, сообщает мэрия города. По информации пресс-службы главы Татарстана, в понедельник утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. "Рядом с домом (на улице Можайского – ред.) утром упал обломок. Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная", - говорится в сообщении. Минобороны РФ сообщило в понедельник об одном сбитом над Татарстаном украинском беспилотнике. Ранее мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА. Жители Казани в соцсетях сообщали о том, что слышали несколько громких хлопков. Также было опубликовано видео яркой вспышки над одним из районов города. Росавиация ранее сообщила, что в понедельник утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казани.
https://ria.ru/20250120/pvo-1994542685.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Казань, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Казани обломок беспилотника упал рядом с жилым домом
В Казани после атаки украинского беспилотника обломок упал рядом с жилым домом