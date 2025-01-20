https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994554292.html

В Казани обломок беспилотника упал рядом с жилым домом

В Казани обломок беспилотника упал рядом с жилым домом - РИА Новости, 20.01.2025

В Казани обломок беспилотника упал рядом с жилым домом

Обломок упал рядом с домом на улице Можайского в Казани на фоне атаки БПЛА на Татарстан, упавшая деталь не взрывоопасная, сообщает мэрия города. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:41:00+03:00

2025-01-20T09:41:00+03:00

2025-01-20T11:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

казань

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994572109_0:211:1200:886_1920x0_80_0_0_7d05f9e46d71798e43bcabfe123671e5.jpg

КАЗАНЬ, 20 янв — РИА Новости. Обломок упал рядом с домом на улице Можайского в Казани на фоне атаки БПЛА на Татарстан, упавшая деталь не взрывоопасная, сообщает мэрия города. По информации пресс-службы главы Татарстана, в понедельник утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. "Рядом с домом (на улице Можайского – ред.) утром упал обломок. Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная", - говорится в сообщении. Минобороны РФ сообщило в понедельник об одном сбитом над Татарстаном украинском беспилотнике. Ранее мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА. Жители Казани в соцсетях сообщали о том, что слышали несколько громких хлопков. Также было опубликовано видео яркой вспышки над одним из районов города. Росавиация ранее сообщила, что в понедельник утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казани.

https://ria.ru/20250120/pvo-1994542685.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)