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В Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 20.01.2025
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В Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 20.01.2025
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона
Житель поселка Красная Яруга пострадал в результате атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в воскресенье, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:29:00+03:00
2025-01-20T09:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Житель поселка Красная Яруга пострадал в результате атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в воскресенье, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт в шести приграничных районах области подвергся ударам со стороны Украины. Было выпущено 54 боеприпаса и совершены атаки 39 беспилотниками, из них 22 были сбиты системой ПВО. За отчетный период различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях и пяти транспортных средствах. "В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Графовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка выпущено три боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары восемью беспилотниками. Вечером в Краснояружскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который получил закрытую черепно-мозговую травму в результате атаки беспилотника на КамАЗ в посёлке Красная Яруга. После осмотра и оказания необходимой помощи его отпустили на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенных пунктам совершены атаки с помощью семи беспилотников. Над Валуйским муниципальным округом сбиты два беспилотника. В Волоконовском районе по двум населенным пунктам выпущено 14 боеприпасов. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам выпущен 31 снаряд и зафиксированы атаки восьми беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка, Терезовка и хутору Мухин в ходе двух обстрелов выпущены шесть боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, 13 из которых сбиты", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250112/obstrel-1993339395.html
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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона

Гладков: житель белгородского поселка Красная Яруга пострадал при атаке БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 янв — РИА Новости. Житель поселка Красная Яруга пострадал в результате атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в воскресенье, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 21 населенный пункт в шести приграничных районах области подвергся ударам со стороны Украины. Было выпущено 54 боеприпаса и совершены атаки 39 беспилотниками, из них 22 были сбиты системой ПВО. За отчетный период различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях и пяти транспортных средствах.
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"В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Графовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка выпущено три боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары восемью беспилотниками. Вечером в Краснояружскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который получил закрытую черепно-мозговую травму в результате атаки беспилотника на КамАЗ в посёлке Красная Яруга. После осмотра и оказания необходимой помощи его отпустили на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенных пунктам совершены атаки с помощью семи беспилотников. Над Валуйским муниципальным округом сбиты два беспилотника. В Волоконовском районе по двум населенным пунктам выпущено 14 боеприпасов. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам выпущен 31 снаряд и зафиксированы атаки восьми беспилотников.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка, Терезовка и хутору Мухин в ходе двух обстрелов выпущены шесть боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, 13 из которых сбиты", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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