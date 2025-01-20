https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994544464.html

Губернатор Рязанской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Губернатор Рязанской области рассказал о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 20.01.2025

Губернатор Рязанской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Пострадавших и материального ущерба в результате попытки атаки БПЛА в Рязанской области, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Рязанской области... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:04:00+03:00

2025-01-20T08:04:00+03:00

2025-01-20T08:04:00+03:00

происшествия

рязанская область

павел малков

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пострадавших и материального ущерба в результате попытки атаки БПЛА в Рязанской области, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал он.

https://ria.ru/20250120/bpla-1994543951.html

рязанская область

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2025

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происшествия, рязанская область, павел малков