https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994544464.html
Губернатор Рязанской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
Губернатор Рязанской области рассказал о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 20.01.2025
Губернатор Рязанской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
Пострадавших и материального ущерба в результате попытки атаки БПЛА в Рязанской области, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Рязанской области... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:04:00+03:00
2025-01-20T08:04:00+03:00
2025-01-20T08:04:00+03:00
происшествия
рязанская область
павел малков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пострадавших и материального ущерба в результате попытки атаки БПЛА в Рязанской области, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал он.
https://ria.ru/20250120/bpla-1994543951.html
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происшествия, рязанская область, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Павел Малков
Губернатор Рязанской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
Малков: пострадавших после атаки БПЛА в Рязанской области, предварительно, нет