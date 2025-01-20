https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994531356.html

В Брянской области уничтожили еще один беспилотник

В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 20.01.2025

В Брянской области уничтожили еще один беспилотник

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:29:00+03:00

2025-01-20T02:29:00+03:00

2025-01-20T02:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее глава региона сообщал об уничтожении 11 украинских БПЛА над территорией Брянской области. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал Богомаз. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20250119/pvo-1994522021.html

https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959681943.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия