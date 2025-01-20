https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994531356.html
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 20.01.2025
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:29:00+03:00
2025-01-20T02:29:00+03:00
2025-01-20T02:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник самолетного типа на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее глава региона сообщал об уничтожении 11 украинских БПЛА над территорией Брянской области. "Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью", - написал Богомаз. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20250119/pvo-1994522021.html
https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959681943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
Богомаз сообщил об уничтожении еще одного беспилотника над Брянской областью