https://ria.ru/20250120/bayden-1994691118.html

Байден превентивно помиловал нескольких членов семьи

Байден превентивно помиловал нескольких членов семьи - РИА Новости, 20.01.2025

Байден превентивно помиловал нескольких членов семьи

Джо Байден в последние часы президентства превентивно помиловал нескольких членов своей семьи, следует из заявления уходящего главы Белого дома. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T19:43:00+03:00

2025-01-20T19:43:00+03:00

2025-01-20T21:19:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Джо Байден в последние часы президентства превентивно помиловал нескольких членов своей семьи, следует из заявления уходящего главы Белого дома. По утверждению политика, его родственники подвергались нападкам и угрозам, направленным на то, чтобы причинить боль ему самому."К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападения прекратятся", — говорится в заявлении.Там указывается, что президент использует свои полномочия в соответствии с конституцией, чтобы помиловать Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена. Это не означает, что они виновны или признают вину в совершении каких-либо преступлений.В августе прошлого года республиканцы нижней палаты конгресса представили доклад, в котором указали, что за десять лет члены семьи Байдена получили свыше 27 миллионов долларов из иностранных источников, а также создали ряд подставных компаний, чтобы скрыть средства, полученные коррупционным путем.В документе также говорилось, что президент вместе со своим сыном Хантером и братом Джеймсом участвовали в "теневых бизнес-сделках" и затем пытались это скрыть, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.

https://ria.ru/20250120/pomilovanie-1994634423.html

https://ria.ru/20241204/bayden-1987306441.html

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в мире, сша, джо байден