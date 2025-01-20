https://ria.ru/20250120/bayden-1994640425.html

Байден помиловал представительницу республиканцев Лиз Чейни

Байден помиловал представительницу республиканцев Лиз Чейни - РИА Новости, 20.01.2025

Байден помиловал представительницу республиканцев Лиз Чейни

Экс-конгрессвумен США Лиз Чейни, одна из 10 представителей Республиканской партии, голосовавших за импичмент Дональда Трампа в период его первого президентского РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:06:00+03:00

2025-01-20T16:06:00+03:00

2025-01-20T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Экс-конгрессвумен США Лиз Чейни, одна из 10 представителей Республиканской партии, голосовавших за импичмент Дональда Трампа в период его первого президентского срока, попала в список превентивно помилованных действующим американским лидером Джо Байденом, передает агентство Блумберг. "Лиз Чейни... была среди помилованных", - говорится в сообщении агентства. Чейни была одной из 10 членов республиканской партии, голосовавших за импичмент Трампа в 2021 году. Впоследствии она не смогла переизбраться в палату представителей, проиграв кандидату, которого поддержал экс-президент. Ранее Белый дом сообщил, что Байден превентивно помиловал экс-главу объединенного комитета начштабов ВС США Марка Милли и бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Отмечалось, что предоставление этих помилований не следует считать признанием того, что получившие их лица совершили какие-либо правонарушения. Байден ранее признал, что может превентивно помиловать некоторых из противников избранного американского лидера Дональда Трампа перед своим уходом из Белого дома. Он добавил, что решение о превентивном помиловании связано с заявлениями и намерениями Трампа. Ранее издание Mirror со ссылкой на источники сообщало, что Трамп якобы может начать мстить своим политическим оппонентам. По данным издания, под удар могут попасть сам Байден, вице-президент Камала Харрис, Лиз Чейни и экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме того, утверждалось, что Трамп может нацелиться на американскую систему правосудия, которая в последние годы была использована для организации его юридического преследования. При этом в середине января кандидат Трампа на пост генерального прокурора США Памела Бонди заверила, что министерство юстиции не будет использоваться для преследования политических оппонентов избранного президента.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия. В январе 2021 года палата представителей конгресса США большинством голосом приняла решение об импичменте Дональду Трампу. Ему вменялось подстрекательство к мятежу. В феврале того же года, уже после инаугурации Джо Байдена, сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.

https://ria.ru/20241212/bayden-1988807765.html

https://ria.ru/20241202/bayden-1986949063.html

https://ria.ru/20241231/prokuror-1992119659.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, энтони фаучи