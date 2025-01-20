https://ria.ru/20250120/bayden-1994588113.html

В США назвали наследие Байдена полным провалом

В США назвали наследие Байдена полным провалом - РИА Новости, 20.01.2025

В США назвали наследие Байдена полным провалом

Наследие пока еще действующего президента США Джо Байдена стало полным провалом, включив в себя поддержку израильского геноцида в Газе и помощь марионеточной... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:18:00+03:00

2025-01-20T12:18:00+03:00

2025-01-20T12:18:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

джо байден

владимир путин

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823810890_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_07e439756674384c1d6563bdfbc639d3.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 20 янв – РИА Новости. Наследие пока еще действующего президента США Джо Байдена стало полным провалом, включив в себя поддержку израильского геноцида в Газе и помощь марионеточной Украине, а встреча лидера России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы стать первым "мудрым" шагом новой администрации, заявил РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. По его словам, оценка внешней политики США при Байдене должна проводиться в "рамках нынешней реальности великих эпохальных изменений в мире: конца западного колониализма". Также с появлением БРИКС и большого числа стран, подавших заявки на вступление в организацию, центр истории переместился в Евразию и на Глобальный Юг. Наследие президента Байдена стало полным провалом, поскольку "команда Байдена" действовала, пытаясь сохранить англо-американское стратегическое доминирование, отметил представитель Института Шиллера. "Финансирование и вооружение геноцида Израиля против палестинского народа, вооружение марионеточной Украины в открыто заявленных усилиях НАТО по сокрушению России, вооружение Тайваня и укрепление сил "независимости" на острове, а также использование масштабной незаконной экономической войны — ошибочно названной "санкциями" — против стран, объявленных непокорными клике США и Великобритании, составили печальный список внешнеполитических провалов Байдена", – добавил он. Ричард Блэк также напомнил о недавнем интервью избранного президента Трампа, в котором политик признался, что "понимает чувства России", не желающей вступления Киева в НАТО. "Заявленное Трампом намерение встретиться с президентом Путиным вскоре после вступления в должность является обнадеживающим признаком того, что нынешний вполне реальный марш к Третьей мировой войне, направляемый НАТО, может быть остановлен. Президент Путин ясно дал понять, что он открыт для диалога, если он основан на взаимном уважении и на создании новой архитектуры безопасности, которая гарантирует безопасность РФ. Такая встреча Трампа и Путина стала бы мудрым первым шагом новой администрации США и попыткой в ​​традициях президента Франклина Д. Рузвельта", – констатировал он.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994530545.html

https://ria.ru/20250119/bayden-1994453378.html

https://ria.ru/20250118/bayden-1994323584.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, джо байден, владимир путин, дональд трамп, нато, оон, брикс, политика