В США назвали наследие Байдена полным провалом
Представитель Института Шиллера Блэк: внешняя политика Байдена стала провалом
© AP Photo / Susan WalshДжо Байдена
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байдена . Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 20 янв – РИА Новости. Наследие пока еще действующего президента США Джо Байдена стало полным провалом, включив в себя поддержку израильского геноцида в Газе и помощь марионеточной Украине, а встреча лидера России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы стать первым "мудрым" шагом новой администрации, заявил РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.
По его словам, оценка внешней политики США при Байдене должна проводиться в "рамках нынешней реальности великих эпохальных изменений в мире: конца западного колониализма". Также с появлением БРИКС и большого числа стран, подавших заявки на вступление в организацию, центр истории переместился в Евразию и на Глобальный Юг.
Наследие президента Байдена стало полным провалом, поскольку "команда Байдена" действовала, пытаясь сохранить англо-американское стратегическое доминирование, отметил представитель Института Шиллера.
«
"Финансирование и вооружение геноцида Израиля против палестинского народа, вооружение марионеточной Украины в открыто заявленных усилиях НАТО по сокрушению России, вооружение Тайваня и укрепление сил "независимости" на острове, а также использование масштабной незаконной экономической войны — ошибочно названной "санкциями" — против стран, объявленных непокорными клике США и Великобритании, составили печальный список внешнеполитических провалов Байдена", – добавил он.
Ричард Блэк также напомнил о недавнем интервью избранного президента Трампа, в котором политик признался, что "понимает чувства России", не желающей вступления Киева в НАТО.
«
"Заявленное Трампом намерение встретиться с президентом Путиным вскоре после вступления в должность является обнадеживающим признаком того, что нынешний вполне реальный марш к Третьей мировой войне, направляемый НАТО, может быть остановлен. Президент Путин ясно дал понять, что он открыт для диалога, если он основан на взаимном уважении и на создании новой архитектуры безопасности, которая гарантирует безопасность РФ. Такая встреча Трампа и Путина стала бы мудрым первым шагом новой администрации США и попыткой в традициях президента Франклина Д. Рузвельта", – констатировал он.