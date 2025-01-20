https://ria.ru/20250120/bayden-1994564437.html

Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена

Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена - РИА Новости, 20.01.2025

Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена

Президент США Джо Байден за годы своей политической карьеры не раз оказывался в центре внимания СМИ из-за неловких ситуаций: терял направление в пространстве,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T10:33:00+03:00

2025-01-20T10:33:00+03:00

2025-01-20T13:37:00+03:00

сша

джо байден

видео

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994561704_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_632484d88c8394ef56962c0b21e34ee1.jpg

Президент США Джо Байден за годы своей политической карьеры не раз оказывался в центре внимания СМИ из-за неловких ситуаций: терял направление в пространстве, ронял вещи, засыпал в разгар жарких дискуссий, падал, а его игры с детьми часто вызывали недоумение.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена Президент США Джо Байден за годы своей политической карьеры не раз оказывался в центре внимания СМИ из-за неловких ситуаций: терял направление в пространстве, ронял вещи, засыпал в разгар жарких дискуссий, падал, а его игры с детьми часто вызывали недоумение. 2025-01-20T10:33 true PT1M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сша, джо байден, видео, видео