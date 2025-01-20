https://ria.ru/20250120/bayden-1994564437.html
Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена
Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена - РИА Новости, 20.01.2025
Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена
Президент США Джо Байден за годы своей политической карьеры не раз оказывался в центре внимания СМИ из-за неловких ситуаций: терял направление в пространстве,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:33:00+03:00
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сша
джо байден
видео
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Президент США Джо Байден за годы своей политической карьеры не раз оказывался в центре внимания СМИ из-за неловких ситуаций: терял направление в пространстве, ронял вещи, засыпал в разгар жарких дискуссий, падал, а его игры с детьми часто вызывали недоумение.
сша
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена
Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена
Президент США Джо Байден за годы своей политической карьеры не раз оказывался в центре внимания СМИ из-за неловких ситуаций: терял направление в пространстве, ронял вещи, засыпал в разгар жарких дискуссий, падал, а его игры с детьми часто вызывали недоумение.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, джо байден, видео, видео
Неловкий сон и повороты не туда: подборка ярких конфузов Джо Байдена
Президент США Джо Байден за годы своей политической карьеры не раз оказывался в центре внимания СМИ из-за неловких ситуаций: терял направление в пространстве, ронял вещи, засыпал в разгар жарких дискуссий, падал, а его игры с детьми часто вызывали недоумение.
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