https://ria.ru/20250120/bajden-1994534986.html

Байден заявил, что никуда не уходит

Байден заявил, что никуда не уходит - РИА Новости, 20.01.2025

Байден заявил, что никуда не уходит

Президент США Джо Байден в свой последний рабочий день заявил, что "никуда не уходит". РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T03:28:00+03:00

2025-01-20T03:28:00+03:00

2025-01-20T10:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в свой последний рабочий день заявил, что "никуда не уходит". "Я никуда не ухожу. Кроме шуток", — сказал Байден, посещая христианское собрание темнокожих в штате Южная Каролина, где на выборах республиканский кандидат обошел демократического. Посещением двух церквей закончился последний полноценный рабочий день Байдена. Утром воскресенья он выступил перед журналистами по теме палестинского урегулирования, но на вопросы отвечать отказался, потому что его ожидали в собрании. Уходящий президент неоднократно запнулся в ходе первого выступления. "Я из… Я из… Из штата Делавэр, "стальной штат" обанкротился, я из Скрэнтона, штат Пенсильвания, там тоже все было не очень", — сказал Байден. "Южные части моего штата разговаривали так же смешно, как вы, понимаете, о чем я", — обратился Байден к темнокожим прихожанам. "Я раньше ходил во время помолвки… Я не планировал… Мне нравилось читать биографии, так я знал, что я буду президентом. Я раньше за-за-заикался", — изображал Байден, вглядываясь в небольшие карточки в руках. Во втором собрании напротив телесуфлера и с темнокожими хористками за спиной уходящий президент сначала чувствовал себя уверенней. Он пошутил, что хор — это удвоенная молитва, а услышанное им исполнение — учетверенная. Он представил собравшихся своих родственников — дочь, сына Хантера с супругой и ребенком. Но запнулся, когда рассказывал, какое убеждение о молитве они с супругой разделяют. "Темнокожая история — это история Америки. Темнокожая культура — это американская культура", — заявил Байден.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994530196.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994530545.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, южная каролина, делавэр, джо байден