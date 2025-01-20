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В Британии раскрыли, что Украина пытается сделать с Трампом - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 20.01.2025 (обновлено: 03:38 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/atacms-1994534843.html
В Британии раскрыли, что Украина пытается сделать с Трампом
В Британии раскрыли, что Украина пытается сделать с Трампом - РИА Новости, 20.01.2025
В Британии раскрыли, что Украина пытается сделать с Трампом
Ударами ATACMS по территории России Украина хочет склонить вступающего в должность президента США Дональда Трампа к военной позиции, заявил британский военный... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T03:34:00+03:00
2025-01-20T03:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ударами ATACMS по территории России Украина хочет склонить вступающего в должность президента США Дональда Трампа к военной позиции, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале."Они пытаются убедить избранного президента США Дональда Трампа и его команду, что путем усиления этих атак &lt;...&gt; это и только это &lt;...&gt; — единственный способ, &lt;...&gt; которым можно достичь мира, приемлемого для украинцев, европейцев и американцев", — рассказал аналитик.В четверг Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области. ПВО сбила все снаряды, жертв и разрушений нет, подчеркнули в ведомстве.В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
https://ria.ru/20250120/oreshnik-1994531829.html
https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994525921.html
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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Британии раскрыли, что Украина пытается сделать с Трампом

Меркурис: ударами ATACMS Киев хочет склонить Трампа к военной позиции

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ударами ATACMS по территории России Украина хочет склонить вступающего в должность президента США Дональда Трампа к военной позиции, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
"Они пытаются убедить избранного президента США Дональда Трампа и его команду, что путем усиления этих атак <...> это и только это <...> — единственный способ, <...> которым можно достичь мира, приемлемого для украинцев, европейцев и американцев", — рассказал аналитик.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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В четверг Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области. ПВО сбила все снаряды, жертв и разрушений нет, подчеркнули в ведомстве.
В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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