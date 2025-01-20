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Роспотребнадзор проверил аромаингаляторы, продаваемые на маркетплейсах - РИА Новости, 20.01.2025
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09:08 20.01.2025 (обновлено: 11:12 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/aromaingalyatory-1994549210.html
Роспотребнадзор проверил аромаингаляторы, продаваемые на маркетплейсах
Роспотребнадзор проверил аромаингаляторы, продаваемые на маркетплейсах - РИА Новости, 20.01.2025
Роспотребнадзор проверил аромаингаляторы, продаваемые на маркетплейсах
Роспотребнадзор по запросу депутата Госдумы Дмитрия Гусева проверил аромаингаляторы, которые продавались на маркетплейсах, и выявил их опасность, следует из... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:08:00+03:00
2025-01-20T11:12:00+03:00
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
wildberries
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор по запросу депутата Госдумы Дмитрия Гусева проверил аромаингаляторы, которые продавались на маркетплейсах, и выявил их опасность, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В начале декабря Гусев, первый заместитель председателя думского комитета по контролю, попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить продающиеся на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ и провести исследование последствий их употребления. "В ходе мониторинга за реализацией̆ "аромаингаляторов для носа" на маркетплейсах в сети интернет &lt;…&gt; обнаружены и идентифицированы вещества третьего класса опасности, не заявленные на маркировке продукции, обладающие раздражающим действием, действием на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки, желудочно-кишечный̆ тракт, морфологический̆ состав периферической крови (толуол, изомеры ксилола, диэтилфталат)", — говорится в ответе ведомства. В Роспотребнадзоре отметили, что приостановили действие деклараций на аромаингаляторы, а также потребовали от Wildberries заблокировать такие позиции в разделах "Медицинские изделия", "Медицинские приборы" и "Аптека" и проводить профилактический̆ контроль за размещением предложений к продаже. По словам Гусева, перед Новым годом аромаингаляторы сняли с продажи на маркетплейсах."Дети перестанут травиться наркотическими аромаингаляторами. &lt;…&gt; "Осветители для мозга", так их называли дети. Школьники кайфовали с них прямо на уроках. Родители и учителя начали бить тревогу. Направил запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить состав этих нюхалок на наличие запрещенных веществ. Параллельно обратился к маркетплейсам с предложением снять товар с продажи. Платформы пошли навстречу и оперативно убрали аромаингаляторы с онлайн-полок", — сказал депутат.Попова еще в декабре сообщила, что после просьбы Роспотребнадзора все площадки остановили продажи аромаингаляторов.
https://ria.ru/20241212/popova-1988791227.html
https://ria.ru/20241006/marketpleysy-1976590576.html
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здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, wildberries
Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ, Wildberries
Роспотребнадзор проверил аромаингаляторы, продаваемые на маркетплейсах

Роспотребнадзор выявил опасные для здоровья аромаингаляторы на маркетплейсах

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор по запросу депутата Госдумы Дмитрия Гусева проверил аромаингаляторы, которые продавались на маркетплейсах, и выявил их опасность, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В начале декабря Гусев, первый заместитель председателя думского комитета по контролю, попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить продающиеся на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ и провести исследование последствий их употребления.
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Попова рассказала об опасности аромаингаляторов
12 декабря 2024, 12:37
"В ходе мониторинга за реализацией̆ "аромаингаляторов для носа" на маркетплейсах в сети интернет <…> обнаружены и идентифицированы вещества третьего класса опасности, не заявленные на маркировке продукции, обладающие раздражающим действием, действием на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки, желудочно-кишечный̆ тракт, морфологический̆ состав периферической крови (толуол, изомеры ксилола, диэтилфталат)", — говорится в ответе ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что приостановили действие деклараций на аромаингаляторы, а также потребовали от Wildberries заблокировать такие позиции в разделах "Медицинские изделия", "Медицинские приборы" и "Аптека" и проводить профилактический̆ контроль за размещением предложений к продаже.
По словам Гусева, перед Новым годом аромаингаляторы сняли с продажи на маркетплейсах.
"Дети перестанут травиться наркотическими аромаингаляторами. <…> "Осветители для мозга", так их называли дети. Школьники кайфовали с них прямо на уроках. Родители и учителя начали бить тревогу. Направил запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить состав этих нюхалок на наличие запрещенных веществ. Параллельно обратился к маркетплейсам с предложением снять товар с продажи. Платформы пошли навстречу и оперативно убрали аромаингаляторы с онлайн-полок", — сказал депутат.
Попова еще в декабре сообщила, что после просьбы Роспотребнадзора все площадки остановили продажи аромаингаляторов.
Логистический центр по доставке товаров на маркетплейсе - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В России предложили усилить госрегулирование маркетплейсов
6 октября 2024, 09:10
 
Здоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФWildberries
 
 
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