https://ria.ru/20250120/aromaingalyatory-1994549210.html

Роспотребнадзор проверил аромаингаляторы, продаваемые на маркетплейсах

Роспотребнадзор проверил аромаингаляторы, продаваемые на маркетплейсах - РИА Новости, 20.01.2025

Роспотребнадзор проверил аромаингаляторы, продаваемые на маркетплейсах

Роспотребнадзор по запросу депутата Госдумы Дмитрия Гусева проверил аромаингаляторы, которые продавались на маркетплейсах, и выявил их опасность, следует из... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:08:00+03:00

2025-01-20T09:08:00+03:00

2025-01-20T11:12:00+03:00

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

wildberries

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор по запросу депутата Госдумы Дмитрия Гусева проверил аромаингаляторы, которые продавались на маркетплейсах, и выявил их опасность, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В начале декабря Гусев, первый заместитель председателя думского комитета по контролю, попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить продающиеся на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ и провести исследование последствий их употребления. "В ходе мониторинга за реализацией̆ "аромаингаляторов для носа" на маркетплейсах в сети интернет <…> обнаружены и идентифицированы вещества третьего класса опасности, не заявленные на маркировке продукции, обладающие раздражающим действием, действием на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки, желудочно-кишечный̆ тракт, морфологический̆ состав периферической крови (толуол, изомеры ксилола, диэтилфталат)", — говорится в ответе ведомства. В Роспотребнадзоре отметили, что приостановили действие деклараций на аромаингаляторы, а также потребовали от Wildberries заблокировать такие позиции в разделах "Медицинские изделия", "Медицинские приборы" и "Аптека" и проводить профилактический̆ контроль за размещением предложений к продаже. По словам Гусева, перед Новым годом аромаингаляторы сняли с продажи на маркетплейсах."Дети перестанут травиться наркотическими аромаингаляторами. <…> "Осветители для мозга", так их называли дети. Школьники кайфовали с них прямо на уроках. Родители и учителя начали бить тревогу. Направил запрос в Роспотребнадзор с просьбой проверить состав этих нюхалок на наличие запрещенных веществ. Параллельно обратился к маркетплейсам с предложением снять товар с продажи. Платформы пошли навстречу и оперативно убрали аромаингаляторы с онлайн-полок", — сказал депутат.Попова еще в декабре сообщила, что после просьбы Роспотребнадзора все площадки остановили продажи аромаингаляторов.

https://ria.ru/20241212/popova-1988791227.html

https://ria.ru/20241006/marketpleysy-1976590576.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, wildberries